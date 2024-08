Cipolletti y una contaminación que lleva décadas

Esta mañana, vecinos alertaron sobre la presencia de humo en el área de bardas de Cipolletti. La gran nube de humo se pudo observar desde diferentes localidades del Alto Valle y en Neuquén.

Desde la municipalidad de Cipolletti informaron que había un incendio en el basural de la ciudad. Precisaron que las máquinas del área de Servicios Públicos estaban trabajando en el sector para controlarlo, y que además habían solicitado la intervención del personal de bomberos.

El jefe del cuartel de bomberos, Miguel Manquilef, manifestó en radio MITRE PATAGONIA que "si bien el incendio esta contenido, no está controlado", y que "se pudo haber originado por factor humano o producto de los gases que se combustionan en la basura".

Trascendió que el incendio habría iniciado este lunes, cerca de las 21, y que al no tener los recursos para sofocarlo, el fuego se extendió durante toda la noche, provocando la gran humareda que se vio hoy.

La abundancia de humo expuso una problemática de larga data, y es que no es la primera vez que el basural de Cipolletti, se incendia. Fuentes consultadas revelaron que "no se le da una solución de fondo al problema, sino que buscan apagarlo echando tierra por encima". Sin embargo, "el fuego sigue activo abajo y cada vez que corre un poco de viento se vuelve a activar".

Esta vez el problema se agravó por la falta de medios para contenerlo. Según manifestaron, en el predio "no había máquinas para remover la tierra, tampoco un camión regador, ya que está averiado, lo cual dificultó la tarea".

El basural de Cipolletti es un basural a cielo abierto. Tiene alrededor de 800 metros, la mayor parte está cubierta de basura, entre ellos, residuos domiciliarios que se depositan en área de prensa, sitio el cual se incendió. Otro sector denominado contenedores, basura de particulares y un área de cantera.

El incendio lleva más de 10 horas, en las cuales el humo se propagó por las ciudades. Se trata de un humo tóxico, ya que en predio se depositan residuos de manera indiscriminada y con escasas medidas de protección ambiental, por lo que al producirse un incendio, todo se quema.

El humo no sólo afecta la salud de las familias que viven en zonas aledañas al sector, sino también a los recicladores urbanos que trabajan allí. Las condiciones laborales no suelen ser las mejores, pero actualmente más de 30 personas trabajan allí reciclando cartón, aluminio, hierro y cobre, que luego comercializan en el mismo predio.

Durante la gestión del ex intendente Claudio Di Tella, la municipalidad había anunciado la construcción de GIRSU, el Proyecto de gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos que impulsaba el Estado Nacional. La planta se iba a construir en Cipolletti en la zona del aeroclub, en ella iban haber diferentes módulos operativos destinados a clasificar los desechos reciclables. Lo que no se pudiese reciclar iba a ser trasladado a Allen para su disposición final, sin embargo, el proyecto no avanzó. Por el momento se desconoce cómo la gestión del intendente Rodrigo Buteler abordará la problemática.