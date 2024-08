La Inteligencia Artificial da "clases de apoyo" a estudiantes de matemática en Neuquén

Las nuevas tecnologías de la Inteligencia Artificial (IA) avanzan en la sociedad actual y en Zapala ya se presentó una plataforma virtual vinculada a la enseñanza del área de matemáticas.

En diálogo con el periodista Fernando Castro en el programa Mejor de Tarde el subsecretario de Educación Municipal de Zapala, Luís De María resaltó el trabajo que vienen realizando en la localidad en lo que denominó “economía del conocimiento”.

“Venimos trabajando con una plataforma que está basada en un sistema lúdico para que los chicos y chicas, tanto de primaria como del ciclo básico del secundario, tengan un acompañamiento, un refuerzo en todo lo que es el contenido de matemáticas”, indicó el funcionario municipal.

En ese sentido, explicó que “lo bueno que tiene esta plataforma en particular es que se adapta a los contenidos curriculares de cada región, de cada país y de cada provincia en particular”.

Esta plataforma permite a los propios estudiantes hacer una especie de diagnóstico y verificar en qué situación se encuentran. “Ahí lo que hacemos, lo que hace la plataforma es identificar en qué va bien, en qué necesita algún apoyo, y los juegos, las rondas de juegos y su avance arranca desde que él o ella lo necesite”, explicó.

La entrevista completa acá:

Asimismo, agregó que “viene a resolver por ahí cosas que quedaron en el tintero, que siempre nos pasa con los estudiantes, y a apoyar a lo que viene más adelante. Son como clases de apoyo, básicamente”.

La diferencia puntual con las clases tradicionales es la orientación a lo lúdico y que es meramente digital. “Los niños y los adolescentes no se despegan del celular o de las tablets y darles un uso, no sé si decir correcto, pero un uso que sea útil para ellos, valga la redundancia, nos parece que es sumamente bueno”.

“Nosotros tenemos como idea tener un espacio en el que podamos acompañar y hacer un seguimiento de los estudiantes y por eso pensamos en un espacio propio de la municipalidad, en dos espacios en realidad”, precisó.

Y continuó: “para que puedan ir aquellos estudiantes que corresponden con educación primaria, es decir, de 6 a 12 años, y otro espacio para los chicos que están en el ciclo básico del secundario, de 13 a 16 años”.

“La idea es que puedan asistir en esos espacios, por lo pronto es una hora a la semana”, comentó.

El funcionario destacó que "al ser una plataforma que viene a acompañar, no le quita el trabajo a ninguna otra persona, viene a apoyar algo que ya está funcionando, digamos, como es la educación básica de nivel primario y secundario. Esto no quiere decir que los estudiantes van a quedar liberados de ir a la escuela de matemática. Entonces, no veo el conflicto. Que podría haberlo, podría haberlo, por el momento no se ha presentado".