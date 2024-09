“Hay docentes que toman esto como militancia y no son responsables con la educación"

A continuación reproducimos un extracto de una extensa entrevista realizada por el equipo periodístico de 24/7 Canal de Noticias a un docente que actualmente se desempeña como preceptor en una escuela de Neuquén y no se sumó a las medidas de fuerza llevadas adelante por el gremio docente ATEN.

Como tantos otros docentes, Ricardo (nombre ficticio) decidió no adherirse a los paros que viene realizando el gremio ATEN contra el incentivo salarial del 15 por ciento en los haberes de los docentes que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre, incluidas dos por mes otorgado por el Gobierno provincial.

Esta semana comienza con un nuevo paro de ATEN por 48 horas definido en el ultimo plenario de secretarios generales. Durante la medida de fuerza el gremio docente realizará diferentes actividades en los distritos de la provincia además de reclamar en el Consejo Provincial de Educación.

La semana pasada, las medidas de fuerzas de ATEN, reflejadas en un paro por 72 horas, tuvo un bajo nivel de adhesión. El jueves, último día del paro, alcanzó el 9 por ciento de adhesión en toda la provincia, según el relevamiento del Consejo Provincial de Educación. Se trata del menor índice de adhesión a las medidas de fuerza que lleva adelante el gremio docente desde el comienzo de las acciones contra la ley que estableció el plus salarial.

Las medidas de fuerzas de ATEN por 72 horas de la semana pasada, tuvo un bajo nivel de adhesión, 9 por ciento.

Cabe señalar que la semana pasada, el CPE y el Ministerio de Educación confirmaron que en los haberes de agosto se aplicaron los descuentos a quienes no se presentaron a trabajar durante los paros que ATEN realizó tanto el 22 y 23 de julio, como el 1, 6, 7, 8, 12 y 13 de agosto. Con el cierre de la liquidación de agosto (que se realizó el 20 del mes en curso), quedaron pendientes para la liquidación de septiembre los descuentos por inasistencias durante los paros del 21 y 22 de agosto, como así también quedarán los de la semana pasada.

Ricardo no sólo apuntó que “hay docentes que toman esto como espacio de militancia y no la responsabilidad que es la educación de sus alumnos” sino también asegura que es "tremendo el abuso" que hacen algunos docentes de las licencias. “Hay docentes que consiguen certificados comprados a médicos de dudosa responsabilidad profesional”, sostuvo. Cabe señalar que en julio, una investigación de la Fiscalía de Estado detectó más de 800 certificados truchos de licencia médica emitidos a docentes por un psicólogo de Andacollo, y a fines de agosto más de 3.600 por parte de cuatro médicos de Neuquén capital, Zapala y Cutral Co.

Los directivos que están abriendo las puertas de los colegios y se retiran, ¿están siendo presionados por el gremio o creen realmente en esta lucha de paros?

Muchos de ellos están participando activamente de las marchas y están en su derecho de hacerlo. Lo que ellos no están en su derecho es de abandonar a los compañeros que son parte del personal, los cuales tienen a cargo y que también deben proteger. El directivo podría decir, yo hago paro pero acá les dejo el formulario para que firmen su asistencia, así ustedes cobran (el presentismo). Eso es lo que tiene que hacer el director de una escuela. Después si quiere que se vaya a la marcha, haga lo que quiera. No estoy diciendo que no haga paro, lo que estoy diciendo es que deje los instrumentos para que los compañeros registren su asistencia. Eso tendrían que hacer pero no lo hacen.

Al principio, la presión del gremio era muy fuerte porque querían los colegios cerrados. Para eso dialogaron con los porteros para que también se sumen. Los porteros dijeron no tenemos nada que ver, somos otro gremio, no es nuestro reclamo. Los porteros están yendo activamente a los colegios, por lo menos en los que yo trabajo. Eso (al gremio) también les molestó porque querían que los porteros se plieguen al paro, así se cerraba completamente el colegio. Hay algo que permite que el colegio se cierre de forma definitiva que es cuando los auxiliares no están. El tema fue cuando la mayoría de los porteros dijeron, nosotros no queremos hacer paro porque estamos de acuerdo con el presentismo y el presentismo nos conviene. En mi caso apoyo el presentismo.

"Al principio, la presión del gremio era muy fuerte porque querían los colegios cerrados".

Respecto al tema de los descuentos, ya que vos exigiste firmar el acta de que no estabas haciendo paro, ¿en tu sueldo, cuánto se modificó?

Hasta ahora en el recibo de este mes, no recibí ningún descuento. Pero hay compañeros que no hicieron paro y recibieron fuertes descuentos. Y hay otros que un puchito de descuento y así. Es totalmente a la suerte. Hoy me puede tocar a mí que no me descuenten, el próximo mes quizás me descuenten los días de paro que están computando ahora. Y esto se puede recrudecer en caso de que ATEN tome una decisión de endurecer las medidas la próxima semana.

Las asambleas de ATEN decidieron continuar esta semana con nuevas medidas de fuerza.

¿Va a ser peor para los que no hacen paro?

Va a ser peor. Porque se están radicalizando algunas posturas, hablaban de cortar rutas, de hacer panfleteadas, eso ya conlleva a otras cosas. Están los ánimos muy caldeados, muy tensos. Están tensos con los que decidimos tener la postura de no hacer paro, que somos varios.

¿Has recibido alguna amenaza?

Sí, de hecho, la primera nota que me hace a mí un medio, surgió de un intercambio que tuve en Facebook con un colega, porque puse que nos estaban haciendo descuentos igual, a pesar de que no hacíamos paro, y ese colega me respondió de forma grosera y varios me insultaron. Hubo otros que me apoyaron. Esto es así. Está muy dividido. Hay docentes que protegen su profesión, son muy responsables para trabajar, y hay otros que toman esto como un espacio de militancia, en donde pesan más los ideales políticos que la responsabilidad que ellos tienen con los chicos, que es un bien fundamental que es la educación.

Vos podés tomar la medida que quieras, siempre y cuando eso no arriesgue el derecho a la educación que tienen los chicos, que son los vulnerables en este asunto. Nosotros no somos los vulnerables. Nosotros podemos tener un descuento y resolverlo mañana con el gobierno, y que nos devuelvan la plata, que es parte de la burocracia y parte del juego de poder que hay entre el gremio y el gobierno. Los que pierden contenidos y días que no se van a recuperar jamás, son los chicos. Ellos son los vulnerados..

Esos docentes que no hacen paro, ¿se han sumado muchos más o han tenido que desistir por la presión?

A partir de la última asamblea hubo un cambio radical. El argumento del gremio pasa por una cuestión del presentismo que es como una bonificación que te pagan extra. No es remunerativa, o sea no te impacta en la jubilación, no te impacta en nada, es una suma adicional por no faltar. Es como el presentismo que pagan en el sector privado. El gremio se enojó, dijo no nos consultaron, eso puede amenazar el sistema de licencias y demás. Lo cierto, y es lo que no cuenta el gremio, es que hay un tremendo mal uso de las licencias médicas. Salió en los medios el psicólogo de Andacollo que falsificó no sé cuántos certificados médicos. Ese es uno de los casos. El que está dentro del sistema, sabe de lo que hablo.

"Hay docentes que protegen su profesión, son muy responsables para trabajar, y hay otros que toman esto como un espacio de militancia, en donde pesan más los ideales políticos que la responsabilidad que ellos tienen con los chicos, que es un bien fundamental que es la educación".

Es tremendo el abuso que hacen de las licencias algunos docentes. Hay un sistema de licencias que está reglamentado. Pero muchos especulan con ese sistema y para no ir a trabajar consiguen certificados comprados a médicos de dudosa responsabilidad profesional. Pagan y viven sin dar clase. Así estamos. Con un sistema viciado. Ahora, producto de esa irresponsabilidad de algunos colegas, el gobierno se agarra de ese argumento y dice, voy a empezar a controlar las licencias. Y ahí el gremio dijo nos van a quitar los derechos laborales, los derechos ganados, que el estatuto, que se yo cuántas cosas más. El gremio tiene razón en la mitad de lo que dice y en la mitad no, se equivoca.

El gremio no ha hecho un mea culpa o una autocrítica de decir hace años que venimos abusando de tal cosa. Nosotros tenemos privilegios laborales que un empleado privado soñaría. Eso es una realidad.

"Es tremendo el abuso que hacen de las licencias algunos docentes. Hay un sistema de licencias que está reglamentado. Pero muchos especulan con ese sistema y para no ir a trabajar consiguen certificados comprados a médicos de dudosa responsabilidad profesional. Pagan y viven sin dar clases".

“La presión del gremio era muy fuerte porque quería los colegios cerrados”.

¿Qué es lo que perciben los otros colegas que hacen paro, que sienten la presión, se sienten un poco que están aislados?

Las posturas de los que hicieron paro es variada. Hay algunos que lo hacen por convicción ideológica, que dicen, yo al presentismo no lo quiero, violaron mis derechos laborales, el argumento que sea. Hay docentes asustados que por miedo a estas sanciones y no cargar con las responsabilidades extras que demanda el tema, se plegaron al paro. Y hay docentes con convicciones firmes que no hicieron paro, como yo y mis colegas. ¿Qué sucede? Cuando volvieron de la asamblea, el ambiente quedó recontra rancio en las escuelas, porque ahí estamos totalmente fracturados. Hay docentes que a mí me miran con un resentimiento importante, porque no hice paro. Yo entiendo a los papás porque tienen una rutina laboral, tienen una organización familiar y esto del paro les desordena absolutamente todo. Porque no sabés a qué hora tenés que ir a buscar a tu hijo a la escuela. Yo les diría a los papás que tengan paciencia. Que hacemos lo que podemos. Pero que entienda que no somos todos los que estamos avasallando el derecho de sus hijos. Que hay todavía docentes que están comprometidos con lo que juraron cuando obtuvieron su título profesional. Que sí lo cumplen. Hay docentes muy comprometidos que muchas cosas las hacen. Y eso los padres no lo ven.

"Hay docentes asustados que por miedo a estas sanciones y no cargar con las responsabilidades extras que demanda el tema, se plegaron al paro. Y hay docentes con convicciones firmes que no hicieron paro, como yo y mis colegas".

Que no critiquen a todos los docentes en general. Que no lo hagan porque nosotros ya estamos desgastados. Estamos olvidados por el gobierno que nos manosea el sueldo, que nos hace lo que quiere. Y el gremio que nos olvida también. Para nosotros, sí es importante los derechos de los chicos. Desgraciadamente no les podemos garantizar nosotros que reciban todo el contenido como debería ser. Que tengan 180 días de clase que marca la ley. Eso no se los podemos garantizar. Y muchas veces, en esto tiene razón el gremio, hay escuelas que están destruidas en serio. Los papás se tienen que enterar de eso. Hay colegios que no tienen calefacción y los chicos los tenemos con campera dentro de las aulas. Las partidas de refrigerio son minúsculas, mate cocido y pan. Chicos que pasan horas dentro del colegio y reciben un mate cocido y pan. Eso es lamentable también. Por lo tanto, el gremio tiene razón en ciertas cosas, pero en otras se equivoca bastante.

Mirá la entrevista completa: