Estafa con planes sociales: confirman las condenas y sobreseimientos

El próximo 29 de septiembre termina el plazo de investigación en la causa de estafa con planes sociales de Neuquén, en donde un grupo de ex funcionarios y empleados de la provincia están imputados por haber integrado una asociación ilícita. Este viernes, en la Ciudad Judicial se realiza una audiencia previa al control de acusación y a la apertura del juicio.

Durante esta jornada, la fiscalía solicitará el sobreseimiento de seis imputados para que declaren como testigos durante el juicio. Además, se producirán las primeras condenas entre imputados que aceptaron su responsabilidad. Para algunos la pena es de tres años de prisión en suspenso, mientras que uno recibirá una condena de cumplimiento efectivo. La audiencia se inició a las 8:30 en la Ciudad Judicial y y se extenderá hasta el lunes 23.

En total serán 12 los funcionarios que irán a juicio, ya que 9 aceptaron un juicio abreviado, de ellos ocho quedaron en libertad condicional. El único que quedó detenido en prisión efectiva por 4 años es el contador Julio Arteaga.

En la investigación los más comprometidos en la causa son el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Nicolás Soiza; el ex director de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz; el ex director de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna; el ex ministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca; ex coordinador Provincial, Tomás Siegenthaler. Las penas van de 8 a 5 años de prisión.

Trascendió que esta jornada la defensa del ex director general del Ministerio de Desarrollo Social, Ricardo Nicolás Soiza, volverá a pedir quedar en prisión domiciliaria ya que tiene 70 años, y por aplicación del artículo 115, inciso tercero, del Código Procesal Penal, puede realizar la solicitud.

Todas las personas están acusadas como jefes o partícipes por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).