UnTER para el jueves, el día que sesiona la Legislatura

El Plenario de Secretarios Generales de UnTER, resolvió por unanimidad la realización de un paro de actividades por 24 horas con movilización a Viedma el jueves 5, cuando se trate en la Legislatura de Río Negro el proyecto que propone declarar a la educación como servicio estratégico esencial. La reunión contó con los representantes de las 18 seccionales. La medida de fuerza se definió ad referéndum de un próximo Congreso.

Durante la tarde, los dirigentes de UnTER participaron en la sesión que se desarrolló en la Comisión de Educación, en la Legislatura rionegrina donde el anteproyecto obtuvo dictamen favorable por el voto mayoritario de sus integrantes, y este martes será analizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ante los legisladores, el gremio “ratificó el rechazo a la iniciativa parlamentaria y el repudio a todo intento de negar a la educación como un derecho social, humano y fundamental básico que garantiza la igualdad de oportunidades para los niños y adolescentes rionegrinos”.

“Pretenden definir a la Educación como servicio esencial para impedir el derecho a huelga, mientras miran para otro lado cada vez que el gobierno provincial no es capaz de garantizar la totalidad de los días de clase por las graves condiciones edilicias de muchos establecimientos escolares, o las suspensiones obligadas ante la falta de servicios básicos como la luz, el gas o el agua potable”, indicaron.

El proyecto avanza

La Comisión de Cultura y Educación aprobó por amplia mayoría la iniciativa del legislador Juan Martin del espacio PRO-Unión Republicana para declarar a la Educación como servicio estratégico esencial, garantizando guardias mínimas en las escuelas en caso de medida de fuerza docente o no docente. De aprobarse, cada escuela deberá mantener una guardia mínima del 30% de su planta docente y no docente en caso de paro. En el supuesto de que la medida de fuerza se ex tienda por más de dos días, dicha guardia deberá ser del 50%.

“No se discute el derecho a reclamar por parte del personal, como equivocadamente plantean los gremios queriendo enredarnos en una discusión semántica”, remarcó Juan Martin, planteando que “lo que buscamos es armonizar la protesta con el derecho fundamental a la educación, garantizando que las escuelas estén abiertas”.

El peronismo rechazó la iniciativa

El bloque de legisladores del Partido Justicialista - Nuevo Encuentro votó en contra del proyecto de ley que busca declarar la Educación como un servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar.

El presidente del bloque, Daniel Belloso destacó que "la Educación pública es un derecho social, humano y fundamental, parte de la identidad de nuestro país, y una conquista lograda a lo largo de años de lucha del pueblo”. Señaló que este derecho debe ser garantizado por el Estado en su totalidad, y no puede ser reducido a un simple servicio. Manifestó una profunda preocupación por lo que considera un intento de avanzar contra el derecho legítimo a huelga, consagrado en la Constitución Nacional, ya que el proyecto de ley propone la implementación de un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias durante las jornadas de paro, una medida que calificó como “un ataque directo a los derechos laborales de los docentes y una maniobra para deslegitimar sus reivindicaciones históricas”.

-