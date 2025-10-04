Lluvia, viento y hasta nieve: qué esperar este domingo en tu ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 5 de octubre la provincia de Neuquén registrará un día con vientos fuertes, lluvias y nevadas en distintas localidades. Las temperaturas oscilarán entre -2 y 17 grados, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en varios puntos de la provincia.

En Neuquén Capital, la jornada se presentará mayormente nublada, con temperaturas que irán desde los 8 grados en la madrugada hasta los 17 grados por la tarde. Los vientos del sur y sudeste alcanzarán entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. Por la noche se mantendrá la nubosidad y la temperatura descenderá a 13 grados.

En Zapala, el SMN prevé lluvias aisladas durante la madrugada y la tarde, mientras que por la mañana y noche habrá mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 11 grados, con vientos del oeste y sudoeste de 23 a 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Por su parte, San Martín de los Andes experimentará condiciones más severas, con lluvias y nevadas intermitentes durante todo el día. Las temperaturas irán desde -2 grados en la madrugada hasta 7 grados por la tarde, y los vientos del sudoeste y oeste alcanzarán entre 23 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

En Chos Malal, la mañana será parcialmente nublada, mientras que el resto del día se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 8 grados y los vientos del oeste y sudoeste rondarán entre 13 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.