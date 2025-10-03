Neuquén bajo alerta por viento y nieve este sábado: el pronóstico de cada región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 4 de octubre la provincia de Neuquén estará atravesada por condiciones climáticas adversas. Rige un alerta amarillo por fuertes vientos para Neuquén Capital y Zapala, mientras que en San Martín de los Andes se esperan lluvias persistentes y nevadas hacia la noche.

Neuquén Capital: viento intenso todo el día

En la capital provincial se prevé una jornada ventosa desde la madrugada, con ráfagas que podrán alcanzar los 78 kilómetros por hora del sector Oeste. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados al amanecer y los 23 grados por la tarde, con un cielo mayormente nublado en todos los tramos del día.

Zapala: ráfagas de hasta 87 km/h

Zapala también estará bajo alerta amarillo del SMN por vientos fuertes. Durante la madrugada y la tarde, las ráfagas podrían llegar a los 87 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá mayormente nublado y hacia la noche se prevén lluvias aisladas. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas

La localidad cordillerana registrará un sábado con lluvias fuertes desde la madrugada y durante toda la jornada. La temperatura máxima será de 11 grados. Hacia la noche se sumará la probabilidad de nevadas, acompañadas por ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora del sector Sudoeste.

Chos Malal: viento predominante y cielo variable

En el norte de la provincia, Chos Malal tendrá condiciones ventosas durante el sábado, con ráfagas que llegarán hasta los 87 kilómetros por hora en horas de la tarde. El cielo se presentará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 15 grados.