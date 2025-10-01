Llega el calor para quedarse: el detalle del pronóstico en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el jueves 2 de octubre Neuquén y sus principales ciudades tendrán temperaturas variables y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Según el SMN, la jornada en Neuquén Capital comenzará con cielo parcialmente nublado y 16 grados durante la madrugada, con viento del Sur a 7-12 km/h. Por la mañana, la temperatura bajará a 10 grados con algo de nubosidad y ráfagas del Oeste que podrían alcanzar los 50 km/h. La tarde será más cálida, con 30 grados y viento del Oeste de 23-31 km/h, manteniéndose las ráfagas. Por la noche, el cielo permanecerá ligeramente nublado y la temperatura descenderá a 25 grados, con viento del Noroeste con ráfagas similares.

En Zapala, la madrugada será fresca, con 6 grados y viento del Oeste a baja velocidad, aumentando durante la mañana con ráfagas de hasta 50 km/h. La tarde alcanzará 23 grados y la noche cerrará con 18 grados, manteniéndose viento intenso y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

San Martín de los Andes registrará temperaturas mínimas de 3 a 4 grados en la madrugada y mañana, con viento del Sudoeste y Oeste, con ráfagas de hasta 59 km/h. Por la tarde, el cielo se cubrirá parcialmente, con 18 grados y ráfagas persistentes durante la noche.

Chos Malal presentará una jornada similar, con madrugadas frescas de 6 a 10 grados, viento del Oeste y ráfagas de hasta 50 km/h. La tarde llegará a 23 grados y la noche finalizará con 18 grados, manteniéndose el viento intenso.