La diputada nacional y senadora electa Lorena Villaverde volvió a ser protagonista de un papelón monumental: esta vez, celebró en sus redes sociales la caída de granizo en el Alto Valle, calificándola de “hermosa” y “alucinante”, mientras cientos de chacareros veían cómo la piedra arrasaba con su trabajo de todo un año.

El video, grabado y publicado por la propia Villaverde desde el parque de su casa en un exclusivo barrio privado de Cipolletti, la muestra sonriente, levantando bolitas de hielo del piso y festejando el fenómeno meteorológico como si se tratara de una postal inofensiva.

“¡Qué hermoso!”, exclamó la legisladora libertaria. Pero no hubo una sola mención al daño que el temporal causó en la principal actividad económica de Río Negro: la producción de peras y manzanas.

El granizo destrozó plantas, golpeó fruta cuajada y dejó pérdidas millonarias en el corazón del Alto Valle. Mientras los productores evaluaban cómo seguir, Villaverde compartía su “asombro” por la tormenta.

El repudio en redes no tardó en llegar, y ante la ola de críticas la diputada borró el video y publicó una nueva historia pidiendo disculpas. En ella, aseguró que “se deberá evaluar el daño ocasionado por la tormenta”. Pero ya era tarde.

Las polémicas de Villaverde

El episodio se suma a una larga lista de traspiés que acumula la legisladora rionegrina: desde el robo de boletas de su propio espacio político durante la campaña, la confusión entre el gasoducto Néstor Kirchner y el nuevo oleoducto de Oldelval. Tampoco faltan los escándalos internacionales: las causas por narcotráfico que negó y que salieron a la luz días antes de la elección en Estados Unidos, o la reciente polémica por una factura de campaña de 73 millones de pesos emitida por su colaborador de prensa, que además es funcionario de Anses en Villa Regina y monotributista en la actividad privada.