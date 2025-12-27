Un incendio de gran magnitud se registró este viernes después del mediodía en el Mercado Concentrador, ubicado en el Parque Industrial. El siniestro fue controlado y totalmente extinguido alrededor de las 16, según informó el comisario Martín Corzo, jefe de la División de Bomberos Gregorio Álvarez, en declaraciones al programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera.

El fuego se inició en el área externa de la nave número 2, situada en el sector norte del predio, en dirección a Centenario, donde funcionan distintos puestos de venta de mercadería. Debido a la gran cantidad de material combustible presente en el sector, se propagó rápidamente hacia el interior del edificio, afectando a cinco puestos comerciales y a parte de la estructura interna de la nave.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. El incidente ocasionó únicamente daños materiales. Durante las tareas de colaboración para sofocar el fuego, uno de los propietarios sufrió una caída y un golpe, aunque no fue necesaria la intervención médica.

Trabajaron cuatro dotaciones de bomberos de la Policía de Neuquén, con el apoyo de bomberos de Centenario.

Trabajo de bomberos y recursos desplegados

Para combatir el incendio trabajaron cuatro dotaciones de bomberos de la Policía de Neuquén, con el apoyo de bomberos de Centenario. Además, se contó con recursos hídricos aportados por empresas del Parque Industrial.

Corzo detalló que se trató de un incendio de alta temperatura, lo que obligó a un operativo prolongado hasta lograr el enfriamiento total del sector afectado.

El siniestro alcanzó entre siete y ocho puestos de mercadería dentro de la nave 2. El resto del mercado no fue afectado gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia.

Investigación del origen del fuego

El personal de Siniestros de la Policía de Neuquén inició las tareas técnicas para determinar el origen y la causa del incendio. En un primer momento, el fuego habría comenzado en un sector externo donde había acopio de pallets.

“Cuando llegamos, el incendio estaba localizado en la parte externa y se logró cortar su avance hacia el interior”, explicó el comisario Corzo.

Hasta el momento, no se estableció oficialmente la causa del siniestro.

Incendio controlado y entrega del predio

Las autoridades confirmaron que el incendio se encuentra totalmente extinguido, enfriado y controlado, y que el lugar fue entregado a los propietarios de los puestos y a la gerencia del Mercado Concentrador.

El comisario destacó que el fuego se produjo antes del inicio de fuertes ráfagas de viento, lo que evitó un escenario más complejo.

Agradecimientos

Directivos del Mercado expresaron su agradecimiento al personal de Bomberos de la Policía de Neuquén, al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y a las empresas del Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén (CAPIN), que colaboraron de manera inmediata aportando personal, logística y camiones cisterna para el abastecimiento de agua y el control del incendio.

Asimismo, agradecieron a todas las personas que se preocuparon por el bienestar de quienes trabajan en el Mercado, a quienes se acercaron a ofrecer su ayuda, al personal del predio y a las autoridades provinciales que se pusieron a disposición desde el primer momento.

La entrevista completa: