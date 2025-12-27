Tras los finales de los partidos de vuelta de la Tercera Fase, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se dio a conocer los cruces del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, se jugarán los cuartos de final en las regiones Centro, Cuyo, Litoral Norte, Litoral Sur, Pampeana Norte, Pampeana Sur y Patagonia. En la Norte se desarrollarán las semifinales, del certamen que en principio, ofrece 4 ascensos al Torneo Federal A 2026.

En la ronda Patagonia, se jugará la cuarta ronda, con el partido de Ida se jugará el 4 de Enero de 2026 y la vuelta el 11 de Enero. Los cuatro cruces serán, Boxing Club (Río Gallegos, Santa Cruz) ante Camioneros (Río Grande, Tierra del Fuego), que arrancará en la isla.

En el barrio 9 de Julio, el "La Madriguera", Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) será local del Deportivo Villalonga de la localidad homónima de la provincia de Buenos Aires.

El único equipo neuquino que queda en competencia, San Patricio de El Chañar, recibirá al candidato de la zona norte del grupo, La Amistad de Cipolletti. El restante cruce será entre dos representativos de la Liga Deportiva Confluencia, entre Deportivo Roca (General Roca) vs. Atlético Regina que comenzarán a jugar en La Perla del Valle.

Atlético Regina, se coronó campeón en la semana del Torneo Anual de la Liga Deportiva Confluencia y está en la próxima instancia del certamen afista

El resto

En la zona Pampeana Sur, se jugará a comienzos de 2026 la tercera fase con estos partidos, Atlético Villa Gesell ante Santa Rita (Piedritas), Racing (Olavarría) frente a Deportivo Norte (Mar del Plata), Atlético Ayacucho con Liniers (Bahía Blanca) y en choque de pampeanos Deportivo Alpachiri con Ferro Carril Oeste (General Pico).

Por la zona Centro, cuarta ronda, se medirán, Independiente (Catamarca) vs. Vélez Sarsfield (San Ramón, Santiago del Estero), Comercio (Santiago del Estero) vs. Central Argentino (La Banda, Santiago del Estero), Defensores de la Boca (La Rioja) vs. General Paz Juniors (Córdoba) y Newell's Old Boys (Laguna Larga) vs. 9 de Julio (Morteros) (L).

En el grupo Norte, arrancarán las semifinales, con los enfrentamiento entre Atlético San Pedro vs. Talleres (Perico, Jujuy) y Boroquímica (Campo Quijano, Salta) vs. Tucumán Central.

Mientras, que en la Región Cuyo, lo harán por la tercera ronda del certamen, Peñaflor (Villa Don Bosco, San Juan) vs. Unión (Villa Krause, San Juan, Fundación Amigos por el Deporte (Russell, Maipú, Mendoza vs. Argentino (San José, Mendoza), Huracán (San Rafael) vs. Sport Club Pacífico (General Alvear) y Jorge Newbery (Villa Mercedes, San Luis) vs. Sportivo Estudiantes (San Luis).

En la Litoral Norte, por la tercera ronda, se medirán, Defensores (Puerto Vilelas, Chaco) vs. 8 de Diciembre (Formosa), Deportivo Fontana (Chaco) vs. Sportivo Cultural (Juan José Castelli, Chaco), Deportivo Mandiyú (Corrientes capital) vs. San Lorenzo (Monte Caseros, Corrientes y Guaraní Antonio Franco (Posadas) vs. Estudio Galeano (Posadas), ambos elencos misioneros.

Finalmente, zona Litoral Sur, Juventud Unida de Gualeguaychú o Lanús de Concepción del Uruguay (el Tribunal de Disicplina definirá qué sucede con el partido de vuelta vs. Defensores (Pronunciamiento), duelo de equipos de Entre Ríos, Sanjustino (San Justo, Santa Fe) vs. Atlético María Grande (Entre Rios), Colón (San Justo, Santa Fe) vs. Sportivo Ben Hur (Rafaela, Santa Fe) y Sportivo Sarmiento (Maggiolo, Santa Fe) vs. P.S.M. Fútbol (Puerto General San Martín, Santa Fe).

Las finales por el ascenso al Torneo Federal A 2026 se jugarán el día 15 de Febrero con horario y cruces a confirmar. Será a partido único en estadio neutral.