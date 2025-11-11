Una intensa tormenta de agua y granizo azotó este lunes por la tarde gran parte de las zonas productivas del Alto Valle de Río Negro, lo que generó preocupación entre los productores frutícolas. El fenómeno se desató pasadas las 16 horas, con un frente que avanzó desde el oeste, acompañado por ráfagas de viento, precipitaciones intensas y caída de granizo de distintos tamaños. Las zonas más afectadas fueron Allen —especialmente cerca de la Ruta Nacional 22 y el acceso Güemes— y sectores rurales de Cipolletti y Fernández Oro.

En Allen, el panorama fue crítico: las peras y manzanas en pleno desarrollo quedaron marcadas o destruidas por completo. “Fue devastador”, expresó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores, en diálogo con AN Allen. En Roca, el granizo se concentró en sectores de Fennelli y el camino a la Ribera, con menor intensidad. En Cervantes y Villa Regina, el temporal casi no se sintió. Sin embargo, nuevas nubes amenazantes que avanzan desde la Línea Sur podrían generar otro frente de tormenta en las próximas horas.

Los testimonios recogidos en distintas chacras dan cuenta de un fenómeno disparejo. “Cayó muy poquito granizo, muy poco, y no hay absolutamente ningún daño visible”, relató un productor ubicado entre Cipolletti y Cinco Saltos. Otro, en la zona de Allen, confirmó que “cayó bastante granizo, recién me acaban de avisar. Parece que esa zona fue más afectada que la mía”. En Fernández Oro, los primeros reportes indican que la tormenta se manifestó principalmente con lluvias intensas, sin registro de granizo de consideración.

La preocupación se centra en el estado de los cultivos frutales, particularmente la cereza, el durazno y la pera, que se encuentran en etapa de desarrollo. El granizo provoca lesiones directas en frutos y hojas, reduciendo la calidad comercial.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para distintas zonas del norte patagónico, y no se descarta que el frente continúe su desplazamiento hacia el este, afectando también el Valle Medio.

-