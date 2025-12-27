Un incendio de grandes proporciones se desató en la tarde de este viernes en el sector de la zona costa de Rincón de los Sauces, a la altura de la cancha donde se realizan las carreras de caballos. El foco ígneo avanzó rápidamente impulsado por el fuerte viento y puso en riesgo viviendas del sector chacras, lo que motivó un intenso operativo de emergencia que se extendió hasta la noche.

Las llamas consumieron la totalidad de un terreno ubicado en cercanías del río Colorado, afectando bienes materiales, el cercado perimetral y una extensa arboleda. Con el correr de las horas, el incendio se tornó incontrolable y el humo comenzó a afectar a amplios sectores de la ciudad.

Desde el inicio del siniestro, varias dotaciones de bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces, junto a efectivos de localidades cercanas, trabajaron intensamente para frenar el avance del fuego. A las tareas se sumaron camiones cisterna del Municipio y de empresas privadas, que colaboraron con el abastecimiento de agua en una zona donde las condiciones climáticas jugaron en contra.

El viento persistente y cambiante dificultó de manera considerable el trabajo de los brigadistas, ya que las ráfagas reavivaban focos y provocaban remolinos de fuego, obligando a reorganizar permanentemente las estrategias de combate.

Cerca de las 19.30, bomberos voluntarios informaron que el incendio se encontraba momentáneamente retirado de las viviendas y que, en ese momento, estaba “contenido”. Sin embargo, advirtieron que el comportamiento del viento generaba preocupación y mantenía latente el riesgo de que las llamas retomaran fuerza.

Con el correr de la noche, la situación volvió a complicarse y el fuego quedó fuera de control. Se incorporó maquinaria pesada y personal de movimiento de suelo para realizar cortafuegos y tratar de frenar el avance de las llamas hacia las casas lindantes y la zona ribereña.

Dotaciones de bomberos de Catriel, Añelo, San Patricio del Chañar trabajaban durante la madrugada del sábado junto a bomberos locales.

Por otra parte, se informó que se esperaba la llegada de aviones hidrantes para reforzar el combate contra el fuego.

Si bien no se informó oficialmente sobre personas heridas, el rápido avance del incendio puso en alerta a los vecinos del sector chacras. Las autoridades solicitaron a la población mantener la calma, evitar acercarse al área afectada y colaborar con los equipos de emergencia.

Además, se emitió una advertencia especial para quienes residen en las chacras cercanas, recomendándoles estar preparados para evacuar en caso de que el fuego se aproxime a sus propiedades. También se pidió a los vecinos que puedan acercar agua para colaborar y evitar circular por el sector.

Durante la madrugada, continuaban trabajando en el lugar bomberos voluntarios, personal municipal y efectivos policiales. Desde el operativo se informó que aún persistían focos activos en el área.

Las autoridades reiteraron el pedido de no concurrir a la zona del incendio ni transitar por la Ruta 6, a la altura de Don Pedro, debido a la presencia de equipos de emergencia y al riesgo que representa el fuego.

El origen del incendio aún no fue determinado y será materia de investigación una vez que la situación quede completamente controlada.