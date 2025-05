Barrera sanitaria: por ahora no se levanta, pero los productores de la Patagonia reclaman certezas

Cuando falta un mes para que venza la prórroga que impide el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, los productores siguen en lucha. En una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y autoridades del Senasa, desde el Gobierno aseguraron que la barrera sanitaria no se levantará y que la Patagonia conservará su estatus de región libre de aftosa sin vacunación. Sin embargo, la falta de una decisión firme mantiene la incertidumbre en la región.

El centro de la polémica está en el posible ingreso del “hueso plano”, es decir, el corte de asado aprobado por la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal). El Gobierno explicó que realizó consultas a Chile y la Unión Europea y que esperará esas respuestas para avanzar con una nueva resolución que habilite únicamente ese corte. Pero las entidades agropecuarias de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sur de Buenos Aires aseguran que medidas inconsultas como esta menosprecian años de trabajo conjunto y ponen en riesgo un estatus sanitario que no garantiza beneficios reales para los consumidores.

Lo que les llama la atención a los patagónicos es que por una presión que no saben de dónde viene, se genere tamaño problema por el ingreso de un corte como asado, donde los beneficios son escasos para el consumidor, según indicaron.

Daniel Lavayen, de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, advirtió que “mientras el asado bajó solo un 6% en las carnicerías, los productores sufrieron un parate tremendo. No hay compras de hacienda, los que tienen maíz están con dudas, y todo se frena. El precio no bajará porque hay variables como zona desfavorable, sueldos y servicios más altos. Este tiempo perdido es un problema”, dijo en diálogo con La Nación.

Insisten en que todo el país sea declarado libre de aftosa sin vacunación.

El dirigente cuestionó el trasfondo político del conflicto: “No entendemos que por un solo corte se genere todo este movimiento. La OMSA no habla de riesgo cero, sino de riesgo insignificante. No es lo mismo”. Aseguró que, aunque el Gobierno prometió no flexibilizar la barrera sin respuesta de los países consultados, la resolución actual no seguirá igual y ya se analiza una versión nueva que solo permita el ingreso del asado.

En un documento entregado a las autoridades nacionales, los productores patagónicos detallaron los riesgos de fondo: la vacunación podría enmascarar brotes de aftosa y poner en peligro a una ganadería. También señalaron el posible impacto comercial, ya que países como Chile y Estados Unidos exigen carne proveniente de zonas sin vacunación. Y advirtieron sobre el retroceso regional: “Desde que se dejó de vacunar en Patagonia Norte A en 2013, se retuvieron más de 100.000 cabezas, se fortaleció la faena local y se generaron más de 150 millones de dólares anuales, en su mayoría para pequeños y medianos productores”.

Por todo esto, exigen la derogación de la resolución 180 y un compromiso que el gobierno nacional "avance en un plan nacional integral cuyo objetivo sea Argentina Libre de Aftosa Sin Vacunación, logrando así la eliminación de barreras internas, en lugar de retroceder sobre lo ganado con tanto esfuerzo".