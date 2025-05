Vuelven las protestas ceramistas este miércoles: "queremos informar a la comunidad"

El conflicto de los obreros de Zanon y Cerámica Neuquén contra la cooperativa CALF por el corte en el suministro de electricidad, que desde el 31 de enero mantiene a la planta detenida. Marchas y reclamos vienen escalando desde el verano, y este miércoles vuelven a manifestarse a las 9 en Casa de Gobierno.

"Estamos atravesando una de las mayores crisis desde que las patronales abandonaron las fábricas y decidimos ocuparlas y ponerlas a producir nosotros para no quedar en la calle", dijeron los ceramistas mediante un comunicado de prensa. Es que desde el 31 de enero, la planta no tiene luz. "Desde entonces no podemos producir ni cobrar nuestros salarios", reclamaron.

Se concentrarán a las 9 en Casa de Gobierno en busca de "respuestas para defender el trabajo".

"Hace 24 años en Zanon, 15 en Stefani y 11 en Cerámica Neuquén, venimos sosteniendo la producción, sin ningún tipo de ayuda del Estado, como si recibieron las antiguas patronales, y hoy reciben decenas de empresarios en la provincia", recordaron los ceramistas

En ese sentido, explicaron que "la maquinaria, sin acceso a créditos para la renovación tecnológica, se fue deteriorando, generando problemas en la producción y acumulación de deudas, que queremos pagar, pero para eso necesitamos trabajar", agregaron. "Todo esto fue agravado con el plan de ajuste de Milei, en particular con los tarifazos en la energía, que afectan a toda la comunidad".

"En Zanon tenemos un plan de inversión productivo a partir de la venta de terrenos, pero estamos bajo la amenaza de embargos por parte de EPEN e YPF, que de concretarse nos dejarían sin ninguna posibilidad de seguir trabajando", aclararon.

En el comunicado contaron que vienen llevando adelante gestiones con distintos funcionarios, pero pidieron que "paren todas las amenazas de cortes y embargos", de manera que puedan avanzar con "planes de pago".

"Queremos informar a toda la comunidad para que sepa nuestra situación, porque sabemos que siempre recibimos su apoyo en la pelea por defender nuestras gestiones obreras", finalizaron.