Catriel reunió a intendentes para impulsar el Corredor Vaca Muerta Norte

Se desarrolló en Catriel el Foro de Intendentes “Región Vaca Muerta Norte” que estuvo presidido por la intendenta Daniela Salzotto, junto a la legisladora provincial de Neuquén, Daniela Rucci; el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve; el intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi; el legislador José Luis Berros; la comisionada de fomento de Peñas Blancas y Valle Verde, Micaela Rivero; entre otros.

En el encuentro se compartieron miradas y propuestas sobre la infraestructura y la conectividad necesarias para el desarrollo estratégico del corredor Vaca Muerta Norte. Salzotto impulsó este espacio de trabajo conjunto para abordar una preocupación central: la crítica situación de la Ruta Nacional 151 y la necesidad de infraestructura vial segura para el desarrollo de la región.

Además, se propuso el impulso del Corredor Vaca Muerta Norte, como alternativa logística, productiva y turística que permita integrar a ciudades como Catriel, 25 de Mayo, Peñas Blancas, Rincón de los Sauces, Octavio Pico, Crucero Catriel, Buta Ranquil y Barrancas.

Los representantes acordaron trabajar de manera articulada con gobiernos provinciales y nacionales para impulsar proyectos de inversión pública que incluyan la pavimentación de rutas provinciales claves:

RP 57 (Peñas Blancas – Octavio Pico)

RP 6 (Octavio Pico – Crucero Catriel)

RP 8 (Crucero Catriel – empalme RN 7)

RN 151 (desde Puente Dique hasta el cruce del Desierto)

Asimismo, no descartaron hacer una caravana de intendentes, movilizarse si las respuestas no llegan. Leonel Monsalve intendente de 25 de Mayo explicó en La Primera Mañana por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que se acordó trabajar en conjunto entre los intendentes de las tres provincias: Río Negro, La Pampa y Neuquén para solicitar la reparación de las rutas que se utilizan: