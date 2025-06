La Provincia de Neuquén quiere a sus chicos sanos: avanza con las vacunaciones

Con un enfoque centrado en la prevención y el cuidado colectivo, el Ministerio de Salud de Neuquén continúa fortaleciendo su campaña de inmunización en un contexto epidemiológico desafiante. Frente al brote de sarampión en otras regiones del país y el incremento estacional de enfermedades respiratorias, la provincia refuerza la vacunación de niñas, niños y poblaciones de riesgo, de acuerdo al calendario nacional obligatorio.

“En Neuquén no han cambiado las indicaciones. Vacunamos según el calendario nacional. Todos los niños de 12 meses deben recibir la triple viral, y los nacidos en 2020 deben aplicarse su segunda dosis. No hace falta que tengan 5 años cumplidos, lo importante es que estén protegidos”, explicó Ailín Frades, coordinadora de Inmunizaciones de la Zona Metropolitana.

La campaña incluye vacunas doble y triple viral, antigripal, Covid y otras del calendario oficial, haciendo foco en los sectores más vulnerables como niñas, niños, personas gestantes, mayores de 65 años y quienes presentan factores de riesgo.

Cuidarnos es responsabilidad de todos

El objetivo del operativo es claro: evitar la reaparición de enfermedades ya controladas, proteger a los más chicos y fomentar una responsabilidad colectiva que asegure coberturas adecuadas en toda la población.

Frades recordó que, si bien no se han registrado casos de sarampión importado en Neuquén, en el país sí hay regiones con circulación endémica del virus, por lo que “es fundamental completar los esquemas de vacunación, revisar los carnets y acercarse a los centros de salud”.

En el caso de los adultos, quienes cuenten con el carnet y registren las dos dosis de triple viral aplicadas no necesitan volver a vacunarse. “A quienes no tienen registro o no recuerdan si fueron vacunados, se les inicia el esquema. Lo importante es no dejar lugar a dudas cuando se trata de salud pública”, agregó la referente sanitaria.

Vacunarse es un acto de amor

Con centros de salud abiertos en todo el territorio, un equipo comprometido y vacunas disponibles de manera gratuita, Neuquén reafirma su compromiso con la salud de su gente, apostando a una política preventiva que protege a toda la comunidad.

“Vacunarse es un acto de amor y de solidaridad. Es cuidar a nuestros hijos, a nuestros abuelos y a quienes más lo necesitan”, concluyeron desde el Ministerio de Salud.