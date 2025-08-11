Alerta por lluvias y vientos: este es el pronóstico en la provincia de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el martes 12 de agosto se esperan lluvias, nevadas y vientos intensos en distintos puntos de la provincia de Neuquén, con alertas meteorológicas vigentes para varias localidades. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 78 kilómetros por hora en zonas cordilleranas y del centro provincial.

Neuquén Capital: vientos moderados y cielo parcialmente nublado

En la capital provincial, la jornada comenzará mayormente nublada con una temperatura de 11 grados y vientos del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la mañana y la tarde se mantendrá el cielo parcialmente nublado y el viento rotará al sur, con temperaturas cercanas a los 15 grados. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán con 12 grados de temperatura y ráfagas que podrían alcanzar nuevamente los 50 km/h.

Zapala: alerta amarilla por vientos

Zapala permanecerá bajo alerta amarilla por vientos. La madrugada traerá lluvias, 10 grados y ráfagas de hasta 78 km/h desde el oeste. Por la mañana, el viento disminuirá con dirección sur y el cielo estará parcialmente nublado, con 6 grados. La tarde se presentará con 15 grados y condiciones similares, mientras que en la noche el cielo estará algo nublado con 5 grados y viento leve del sur.

San Martín de los Andes: doble alerta por lluvias y vientos

San Martín de los Andes se encuentra bajo alerta amarilla por vientos y naranja por lluvias. Durante la madrugada se esperan lluvias fuertes, 6 grados y ráfagas de hasta 69 km/h. Por la mañana, se prevén lluvias y nevadas con 5 grados, viento del oeste y ráfagas de hasta 50 km/h. La tarde será mayormente nublada con 11 grados, y hacia la noche el cielo estará algo nublado con 3 grados y viento leve del sur.

Chos Malal: ráfagas de hasta 78 km/h

En Chos Malal, la madrugada será ventosa, con 10 grados y ráfagas de hasta 78 km/h desde el oeste. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado con 7 grados y viento del sur, mientras que en la tarde se mantendrán las condiciones con 14 grados. La noche cerrará con 8 grados y viento leve del sudoeste.