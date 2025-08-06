Pronóstico: cómo estará el jueves el tiempo en la provincia de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo será el clima en varias ciudades de la provincia de Neuquén durante el jueves 7 de agosto. Se prevé una jornada mayormente despejada, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 15 grados, y vientos de baja a moderada intensidad provenientes del Este y el Noreste.

Neuquén capital: jornada soleada y templada

Para la ciudad de Neuquén, el SMN anticipa cielo algo nublado en la madrugada, con una temperatura de 5 grados y vientos leves del Este. Durante la mañana el cielo estará despejado, con una mínima de 7 grados y vientos casi calmos del Sudoeste.

En horas de la tarde, se mantendrá el cielo despejado, con una temperatura máxima estimada en 15 grados y vientos del Este entre 7 y 12 km/h. La noche continuará despejada, con 11 grados y un leve aumento en la velocidad del viento, que rotará al Noreste.

Zapala: leve nubosidad y máximas de 12º

En Zapala, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y 5 grados durante la madrugada. Por la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con algo de nubosidad y una temperatura de 7 grados.

La tarde será despejada, con una máxima de 12 grados y vientos suaves del Este. Por la noche, el cielo se presentará algo nublado, con descenso de la temperatura a 7 grados y vientos del Noreste.

San Martín de los Andes: frío matinal y cielo algo nublado

La localidad de San Martín de los Andes tendrá una madrugada fría, con -1 grado y cielo algo nublado. Por la mañana se mantendrán condiciones similares, con la misma temperatura y nubosidad parcial.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 6 grados, con cielo algo nublado y vientos del Este. La noche continuará con cielo mayormente estable y una temperatura cercana a 1 grado.

Chos Malal: nubes dispersas y 12º de máxima

En Chos Malal, el SMN prevé un jueves parcialmente nublado en todas las franjas horarias. La madrugada comenzará con 4 grados y vientos del Este, que se mantendrán durante la mañana con una mínima de 3 grados.

Por la tarde, se espera una temperatura máxima de 12 grados, con vientos que aumentarán su intensidad (entre 13 y 22 km/h). Hacia la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado, con 6 grados y vientos del Sudeste.