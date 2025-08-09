Lluvias y algunas ráfagas en la provincia: el detalle del pronóstico en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó las condiciones previstas para este domingo en la provincia de Neuquén, con variaciones según la región. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 16 grados, con presencia de viento del oeste y noroeste, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. En el sur, se anticipan lluvias durante la tarde y noche.

En la capital provincial, la jornada comenzará parcialmente nublada, con 8 grados en la madrugada y ráfagas de hasta 50 km/h del oeste. Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con una mínima de 4 grados y viento leve del noroeste. Por la tarde y noche, las temperaturas ascenderán a 14 y 11 grados respectivamente, con cielo mayormente nublado y viento moderado.

En Zapala, el inicio del día será similar, con 7 grados y ráfagas desde el oeste. La mínima prevista es de 1 grado en la mañana, y la máxima de 16 grados por la tarde, con cielo mayormente nublado. Hacia la noche, se espera nubosidad plena y 12 grados.

San Martín de los Andes presentará condiciones más inestables. La madrugada será mayormente nublada, con 3 grados y ráfagas de hasta 50 km/h. La mañana se mantendrá parcialmente nublada, pero a partir de la tarde llegarán las lluvias, con una máxima de 10 grados. Las precipitaciones continuarán durante la noche, con 7 grados y viento moderado del oeste.

En Chos Malal, el pronóstico indica una madrugada parcialmente nublada, 8 grados y ráfagas de hasta 50 km/h. La mañana será algo nublada con 3 grados, y la tarde presentará cielo mayormente cubierto, alcanzando los 16 grados. Por la noche se espera nubosidad y 11 grados, con viento leve a moderado.