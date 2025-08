Vacaciones de invierno 2025: caída nacional del turismo y desempeño dispar en Río Negro

Las vacaciones de invierno 2025 dejaron un sabor agridulce en el sector turístico argentino. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 4,3 millones de personas, un 10,9% menos que el año pasado, y el impacto económico total fue de $1,5 billones, equivalente a US$ 1.163 millones, un 11,2% menos que en 2024 a precios constantes. La estadía media bajó de 4,1 a 3,9 días, y el gasto diario promedio fue de $89.236 por turista. La caída en el poder adquisitivo, la menor competitividad cambiaria y un clima más frío y lluvioso que lo habitual fueron factores determinantes. Además, el turismo internacional creció 67% interanual, lo que restó presencia de visitantes extranjeros en destinos locales.

En ese contexto, Río Negro mostró un desempeño turístico dispar, con diferencias marcadas entre regiones y quincenas. En la primera mitad de julio, Bariloche alcanzó una ocupación del 70%, mientras que Las Grutas registró un 30%, El Bolsón un 20% y el Alto Valle un 40%. En la segunda quincena, la afluencia mejoró: Bariloche trepó al 80%, Las Grutas al 40%, El Bolsón al 30%, y el Valle mantuvo su nivel. En la costa, el gasto promedio diario por familia tipo en Las Grutas rondó los $220.000, lo que evidencia un turismo más concentrado en sectores de mayor poder adquisitivo. En contraste, destinos de montaña como El Bolsón tuvo menor movimiento, afectados por el clima y la falta de nieve.

Más de 140 mil egresados pasaron por Bariloche

En Bariloche, la temporada comenzó con expectativas moderadas, que fueron mejorando gracias a la campaña promocional “Bariloche Sale”, con descuentos, precios congelados y beneficios en alojamiento, gastronomía y excursiones. Sin embargo, la escasa nieve en el Cerro Catedral impactó negativamente, provocando cancelaciones y bajas en las excursiones. Algunas pistas se mantuvieron operativas gracias al uso de nieve artificial, pero no fue suficiente para alcanzar los niveles históricos. Un factor clave que ayudó a sostener el movimiento fue el turismo estudiantil, con más de 140.000 egresados, que actuó como amortiguador frente a las incertidumbres climáticas y económicas. Aun así, se mantuvo entre los destinos más elegidos del país, la falta de nieve y la menor presencia de turistas internacionales limitaron el crecimiento. Las zonas de playa estuvieron más relegadas por el frío, y el turismo rural no logró compensar la caída. El escalonamiento de las vacaciones escolares permitió distribuir el movimiento durante todo julio, pero no alcanzó para revertir la tendencia general. La figura del “viajero de último momento”, que decide según clima y promociones, se consolidó como rasgo de esta temporada.

A pesar de los desafíos, Río Negro logró sostener su presencia en el mapa turístico nacional, combinando naturaleza, nieve, promociones y fidelidad de públicos históricos. El balance final muestra que la provincia resistió mejor que otras, pero quedó lejos de sus récords. El sector espera que las condiciones mejoren para el verano, y que se refuercen las estrategias de promoción, conectividad y servicios. Mientras tanto, el turismo interno sigue siendo el motor principal, aunque condicionado por la economía y el clima. Las vacaciones de invierno 2025 dejaron aprendizajes y alertas para todo el ecosistema turístico, que deberá adaptarse a un escenario cada vez más cambiante.

