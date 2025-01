Cómo seguirá el operativo para encontrar al joven que pescaba en dique Ballester

No lograron dar con el joven pescador. Los rastrillajes se retomarán mañana a las 9'. Foto: Gentileza

Los rastrillajes para dar con con el joven de 20 años que fue arrastrado por la corriente mientras pescaba en una zona no habilitada del Dique Ballester se suspendieron a las 18.30', y se retomarán mañana a partir de las 9'.

En el operativo participaron la comisaría 49 de Vista Alegre, Bomberos de Centenario y personal de Defensa Civil. A ellos se sumaron buzos tácticos, y una embarcación de apoyo que monitoreó las tareas. Además hubo recorridos por tierra, para descartar que el muchacho hubiera logrado sortear la corriente, y acceder a la orilla.

Hasta ahora, sin embargo, esas tareas fueron infructuosas. Se centraron en un recorrido intenso entre las compuertas 8 y 10, que son las más cercanas a la número 9 (que también se rastrilló). Esta última es la que usó el joven para descender, antes de quedar preso de la intensidad de las aguas.

Por lo que sabe el muchacho es de Fernández Oro. Estaba en el lugar junto a su familia y amigos.

"Calzaba ojotas. Eso no lo ayudó al intentar hacer pie. En ese punto de la compuerta 9 el fondo es de canto rodado, y a eso se suman algas, que son resbaladizas. Los testigos afirman que la corriente lo fue llevando, hasta que lo perdieron de vista" informó Patricio Ballester, el titular del cuerpo de bomberos de Centenario, en diálogo con Mejor Informado.

Zona no habilitada para bañistas y pescadores

El funcionario remarcó además que la zona no está habilitada como balneario, ni pueden efectuarse actividades recreativas ni deportes acuáticos, ni tampoco pescar.

"Nos cansamos de advertirlo. Hay muchas personas que fallecieron por meterse en este mismo lugar. Para recrearse hay que buscar lugares habilitados, con servicio de guardavidas. Ya no queremos lamentar más vidas" aconsejó el servidor público, entristecido.

"En el momento de organizar el operativo familiares y amigos del chico estaban en shock. Vieron como fue arrastrado por el río si poder hacer nada" graficó.

Una lugar de difícil acceso

Los rastrillajes no son nada fáciles porque la zona es muy complicada. "A 30 centímetros de la superficie ya no existe visibilidad. Los buzos tácticos trabajan casi 'al tanteo'. Por otra parte hoy el día estuvo nublado, así que realmente las condiciones no ayudaron" explicó Ballester.

También detalló qué, entre otras tareas, "se hizo una búsqueda aguas abajo. Largamos dos kayaks desde el 'punto 0' (donde desapareció el pescador) hasta la zona en la que se forma una laguna, en la que suelen aparecer los cuerpos que son arrastrados. Pero no hubo éxito".

¿Cómo seguirá el operativo?

Mañana, a partir de las 9', el operativo se retomará con personal policial y de defensa civil. A partir de las 14', si no surgen novedades, volverá a intensificarse con la inclusión de mayor cantidad de efectivos, que buscarán dar con el infortunado muchacho.