Guardavidas proponen cercar el puente de la Isla 132 para evitar saltos peligrosos

Desde el gremio de guardavidas de Neuquén propusieron a la municipalidad poner una malla sima sobre el puente de la Isla 132, en el balneario Gustavo Fahler para evitar que los bañistas realicen saltos peligrosos. En el último hecho un adolescente se tiró de cabeza incitado por su padre y terminó con fractura de pómulo y costillas.



Ariel Tarifeño, secretario del sindicato dijo que esta propuesta la vienen realizando hace años por este problema.

“La idea sería hacer una cobertura completa del lado interno de la baranda del puente. Si pone la malla sima del lado de afuera se van a colgar igual, pero el lado de adentro es más complicado y le da tiempo a la policía de intervenir”, señaló el referente.

Tarifeño recordó que la municipalidad ha puesto carteles, pero los bañistas no hacen caso. “También nosotros cuando vemos que están intentando subirse a la baranda le tocamos el silbato, pero los chicos no te dan bolilla, suben y se largan rápido y no hay forma de pararlos”, expresó.

El río en la zona del puente no es tan profunda.

El gremialista dijo que los policías cuando están en el lugar retiran a los adolescentes que van a tirarse sin embargo no están en forma permanente. “Cuando se van a la policía los chicos vuelven a tirarse”, dijo.

Tarifeño señaló que en esta zona el río no es profundo. “El que se tira de cabeza puede terminar muy mal porque choca contra el suelo, como el adolescente del otro día”, remarcó.

Además sostuvo que hay botes que circulan en esa zona y las personas que se arrojan además de lastimarse ellas podrían herir a terceros.



Un adolescente fracturado

El sábado un adolescente sufrió fracturas en dos costillas y su pómulo derecho tras tirarse del puente al río Limay, en el sector del llamado "río Grande", incitado por su padre, según informó Gastón Gaona, secretario de prensa del gremio de guardavidas de Neuquén.

El hecho ocurrió a las 18.30 en el del puente que une la Isla 132 y la calle Río Negro. El chico ingresó de cabeza al agua, se golpeó contra el fondo y quedó inconsciente. Allí fue asistido rápidamente por los guardavidas del balneario Gustavo Falher y lo derivaron a un centro médico.

Gaona señaló a Mejor Informado que son muchas las personas que en estos días de calor se tiran desde el puente de la Isla 132 al río Limay para bañarse, sin embargo, recordó que está prohibida esta práctica, además de que es muy peligrosa.

“Nosotros siempre hacemos prevenciones, nos acercamos, le llamamos la atención, la policía también, hay cartelería que dice que está prohibido tirarse desde el puente y los chicos siguen saltando”, expresó el secretario del gremio.