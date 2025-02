Martín Soria acusó a Lorena Villaverde de tener vínculos con el narcotráfico

El diputado rionegrino, Martín Soria acusó a su par libertaria, Lorena Villaverde de tener vínculos con el narcotráfico. La acusación se dio en medio del debate que se realizó este miércoles en el Congreso Nacional por el proyecto de Ficha Limpia.

"Lo dije el año pasado, la diputada rionegrina que asumió y se vino a vivir al Tigre, o algún country, bien de esa gente de afuera que trabaja en viajar. La diputada Villaverde está implicada en causas de narcotráfico. El exmarido de Lorena Villaverde está detenido por causas de narcotráfico. Y la diputada de mi provincia, no sé qué pensaban algunos rionegrinos, también está implicada en denuncias penales por estafas en su localidad", explicó Soria.

El cruce entre los diputados generó un revuelo inmediato en el Congreso. En medio de la discusión, Soria pidió que lo dejen hablar: “yo te dejé hablar, falopa", expresó el rionegrino. “Los que vienen a hablar de transparencia y honestidad deberían primero dar explicaciones sobre sus propias causas. Si van a tirar carpetazos, traten de exhibir su propia historia. Venir a hacer este acting de ficha limpia cuando están re contra sucios", terminó Soria.

Qué dijo Lorena Villaverde

La diputada rionegrina de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde respondió a las críticas que durante la semana efectuó la intendenta de Roca, María Emilia Soria: “se prende fuego a la Patagonia y no hay nada, no hay nadie. Y los recursos que prometió el Estado Nacional todavía no llegaron. Los despidos de brigadistas y trabajadores de Parques Nacionales han dejado vastas áreas desprotegidas”, expresó Soria.

“Nos indigna la caradurez y la irresponsabilidad de la intendenta María Emilia Soria. Sería bueno llamarle la atención. Tiene una desfachatada falta de memoria. Se olvidó cuando el INAI, el extinto Instituto Nacional de Asuntos Indígenas financiaba económica, política y logísticamente a esta banda de criminales que usaron la bandera de los pueblos originarios para practicar el terrorismo, y al frente estaba Magdalena Odarda”, expresó la diputada.

“Cinismo total le corre a la intendenta de Roca. En Río Negro estamos viviendo un particular dolor viendo como arrasa el fuego la belleza paisajística, el potencial turístico, muchas de las casas de los hermanos rionegrinos. Y lo que más indignación provoca es que podrían haberse evitado estos incendios de no haber existido la mano intencional y criminal de algunos terroristas que con el anterior gobierno tenían el permiso para actuar así. Por suerte la realidad no es la que describe ese kirchnerismo recauchutado que le queda a la provincia de Río Negro”, señaló Villaverde.