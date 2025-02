Taxi o apps: Una concejal dice que los vecinos quieren "la libertad de elegir"

El debate sobre el uso de aplicaciones de transporte privado, como Uber, Cabify o DiDi, escaló este lunes con asambleas y manifestaciones de taxistas de todo el Alto Valle, que aseguran verse perjudicados hasta en un 60% de baja en el servicio. Frente a esto, la concejal del Pro Liberal en Neuquinizate, Denisse Stillger, salió al cruce del municipio y de los gremios que regulan esta actividad, y reflotó un proyecto que presentó para que se habilite el uso de estas apss.

"Presenté un proyecto hace dos años para la habilitación de estas aplicaciones como Uber, Cabify y Didi, que son las más conocidas a nivel Argentina, pero hay muchas más. En estos dos años de debate que tuvimos en el Concejo Deliberante no hubo un solo concejal que brinde apoyo, pero ahora resulta que hay varios concejales que quizás están cambiando de opiniones", apuntó la edil.

En ese sentido, la joven política regional recordó que, en aquel entonces, las apps aun no estaban instaladas en Neuquén. "El reclamo y demanda de los vecinos para poder usar las apps es cada vez mayor", comparó y sostuvo que cuando su bloque lo planteó, "era una situación futura que, por ejemplo, miraba a Bariloche". "Hoy estamos en otra situación, ya están dentro de la ciudad y el debate es otro, porque hay q regularlo", aseguró.

Stillger criticó al intendente Mariano Gaido, y opinó que "hoy sigue manteniendo esa postura" en contra de que estas aplicaciones se usen en la ciudad.

"Es una postura errónea porque intentar prohibirla no ha dado ninguna solución, incluso generó más escala en el conflicto con otros sectores, como es el caso de taxis y remises", opinó la legisladora, y consideró que el camino no es "evitar que la tecnología llegue a Neuquén, como llega en todos los aspectos de nuestra vida, a mejorar el servicio de transporte", sino que, para ella tiene que ver con "las reglas de juego que ponemos, para que no haya competencia desleal con los servicios que ya tenemos, que haya condiciones claras con respecto al vehículo y al conductor, o con un pago de un canon", resumió.

Porqué se habla de aplicación ilegal

Stillger explicó que "las apps no están prohibidas no hay una ordenanza que prohíba el uso especifico. Lo que sí hay es la prohibición de prestar el servicio de transporte público de pasajeros, pero las apps no son transporte público, sino que es un servicio de transporte privado, y no está prohibido".

En efecto, brindó detalles de las resoluciones que publicó el Gobierno Nacional en 2024, que apuntaron a desregular el servicio de transporte y que "les da mayor fortaleza y legalidad a estas aplicaciones", manifestó. "Como hay un gris, hay una interpretación de la normativa, y de acuerdo a eso se la considera prohibida o no".

También precisó que las regulaciones para los conductores de taxis, "le exigen muchísimas condiciones, por eso en el proyecto que presentamos evaluamos esto", valoró y agregó que, además, se deberían revisar "las condiciones que se le piden al taxista, que suelen ser burocráticas y demasiado exigentes, lo cual reducen cada vez más, el servicio que hoy es deficiente en Neuquén".

Qué pasa con las nuevas habilitaciones

La discusión se está dando en la comisión de Servicios Públicos y, según la diputada, no se están brindando habilitaciones. "Hoy tenemos alrededor de 1500 taxis y remises, por supuesto que eso no alcanza la demanda, y mucho más en horarios nocturnos, cuando tenés que esperar hasta una hora por un taxi. Esto desencadena que el vecino de la ciudad quiera otras opciones", consideró.

"La discusión es blanco o negro, o se usa taxi o se usa las aplicaciones, pero la realidad es que lo que quiere el vecino es tener la libertad de elegir, en algún momento usará las aplicaciones y en otro momento el taxi", resumió la concejal de orientación libertaria, Denisse Stillger

La lectura política

Para Stillger, "lo que se buscó con el posicionamiento del Ejecutivo fue evitar el conflicto, pero no está evitándolo, sino que hay mayor conflicto, porque estas cacerías de Uber generan situaciones muy feas para la persona que necesita trabajo genuino con estas aplicaciones y con el ciudadano, que las tiene al alcance de su mano y las quiere usar", concluyó.