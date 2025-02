Julián Weich: "Estoy sorprendido con la Fiesta de la Confluencia y por su gente"

Dijo que está impresionado con la convocatoria del público y que no alcanza a ver el final del predio desde arriba del escenario.

Julián Weich fue una de las nuevas incorporaciones en la Fiesta de la Confluencia 2025 a cargo de la conducción en el escenario principal. En entrevista con Mejor Informado, dijo estar sorprendido de la magnitud de la fiesta neuquina y de la gente.

"Vine para conocer la Confluencia personalmente, este festival que lo conocía de oído, pero no lo había vivid”, dijo el conductor de TV y representante de Unicef.

Dijo que está impresionado con la convocatoria del público, que no alcanza a ver el final del predio desde arriba del escenario.

“Veo hasta donde da la luz, el fondo no lo veo, no alcanzo a ver. Me sorprende la convocatoria, la organización, los grupos, el clima familiar y el orgullo de los neuquinos que dicen esto es nuestro. Los neuquinos están orgullosos de decir ésto lo hacemos acá”, relató.

Sobre sus viajes a Neuquén Julián dijo que siempre, por algún motivo, viene a Neuquén, a la ciudad o de pasada hacia la cordillera.

“Estos días estuve recorriendo mucho. Este año cumplo 40 años de trayectoria, una locura. Empecé a los 19. Una vejez total”, bromeó.

Dijo que la conducción junto a la neuquina Patricia Martens se dio sin mayores esfuerzos, de forma muy natural e improvisada.

“Con Pato no nos conocíamos, nos conocimos arriba del escenario, y por suerte salió todo bárbaro”, remarcó.

">http://