Buscan al trabajador golondrina en el río Neuquén: este miércoles utilizarán drones y buzos

Desde el miércoles pasado, el trabajador golondrina de Entre Ríos, Cristian González, está desaparecido en las correntosas aguas del río Neuquén. Había llegado a la región junto a su hijo, Javier, para trabajar durante la temporada de cosecha y trató de cruzar a nado para buscar "changas".

El hombre de 45 años ya había hecho esta riesgosa práctica buscando oportunidades laborales en el lado neuquino. Sin embargo, esta vez resultó en tragedia. "Le dije que no cruce pero el quería unos pesos para comer y no me hizo caso", expresó su hijo de 25 a la periodista regional, Daniela Luján, sobre el momento previo a tirarse al río junto a otros dos compañeros de trabajo.

Desde entonces, las autoridades rionegrinas han desplegado un gran operativo de búsqueda. Además, sus cuatro hermanos, que llegaron la semana pasada desde su provincia natal, también se sumaron al trabajo.

Cristian González tenía 45 años.

El Comisario Miguel Elifonso, de Contralmirante Cordero, detalló a Mejor Informado que aún no hay resultados positivos. Este martes, efectivos de prefectura y familiares del hombre realizarán una reunión en la calle 11.

Además, adelantó que este miércoles la búsqueda continuará con tres drones. La tarea del dron es ver "si está enganchado en alguna rama que esté sumergida en el agua", explicó.

A su vez, la Fiscalía de Río Negro solicitó a los bomberos de Centenario si pueden prestar buzos ya que tienen identificados los sectores donde su cuerpo puede estar depositado. "Esperemos que mañana sea el día", concluyó.