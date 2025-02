Héroes sumergidos: Así trabajan los buzos que buscan los cuerpos de los ahogados

“Ser un buzo implica un servicio a la sociedad muy importante porque debemos buscar personas desaparecidas y entregarlas a sus familias para que puedan tener un cierre en ese proceso de dolor", expresó Esteban Ibarra, sargento ayudante y miembro de la Brigada de Buceo y Rescate de Bomberos de la Policía de Neuquén. "En nuestra actividad hay mucha adrenalina y sacrificios, ya que estamos hasta siete días lejos de nuestros hogares. Descansamos, nos hidratamos y luego continuamos con la búsqueda”, comentó.

Un equipo de Mejor Informado y 24/7 Canal de Noticias pudo ver de cerca las maniobras que realizan en el río Limay estos héroes sumergidos que son convocados desde diferentes puntos de la provincia. La Brigada está compuesta por ocho integrantes y se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas en ríos y lagos, y a la recuperación de objetos y vehículos sumergidos.

Operativo de simulacro y la buena comunicación

En medio de las aguas del río Limay, en el sector Isla Verde, el Sargento Ayudante Ibarra, junto con el buzo policial Sargento Carlos Iturra y el Cabo Primero Roger Díaz, mostraron parte de las maniobras que realizan para buscar personas desaparecidas en las aguas de los ríos de Neuquén. Iturra fue el encargado de sumergirse con todo el equipo.

"La comunicación es fundamental en nuestro trabajo", explicó Ibarra. "Cuando estamos sumergidos, no podemos hablar, por lo que utilizamos un sistema de comunicación a través de los tirones de cuerda. Es un sistema muy simple, pero muy efectivo. Un tirón de cuerda significa que todo está bien, dos tirones significan que necesitamos más cuerda, y tres tirones significan que hay un problema y debemos sacar al buzo del agua inmediato", indicó.

El Sargento Ayudante Ibarra también se calzó el traje para el simulacro.

Mientras que Iturra realizaba las maniobras en las profundidades y lo asistía con la soga, también remarcó que no hay que perder de vista las burbujas que se generan por la respiración del buzo. "Esas burbujas me está indicando la ubicación y cómo está respirando el buzo", señaló.

Profesionalismo y valor social de los buzos de Neuquén

“Nuestro trabajo comienza a plena luz del sol aproximadamente a las nueve de la mañana y se puede prolongar hasta las cinco o seis de la tarde. Estamos expuestos a la temperatura, la deshidratación. Si debemos trabajar de noche tiene que ser una emergencia muy grave debido a que tenemos menos visibilidad”, señaló.

Las tareas se dividen en grupos que se desempeñan entre cinco y siete días con un relevo, ya que la actividad genera un desgaste físico muy grande. “Trabajamos constantemente en la búsqueda, ya sea en agua con corriente, con buen caudal, ríos de cordillera y lagunas o lagos”, comentó.

El buzo Carlos Iturra realizó las maniobras de buceo.

Ibarra no pudo evitar emocionarse al describir el valor de la tarea que realizan. “Nosotros seguimos con los rastrillajes hasta que hallamos el cuerpo que estamos buscando y podemos darle un cierre a esa familia que está desesperada. Lamentablemente, hemos tenido casos donde no hemos podido encontrar a la persona porque hay sectores muy peligrosos a los que no podemos acceder”, reconoció.

“El buzo debe tener una formación intelectual, utilizamos las guías de la Prefectura Naval Argentina, pero también implica una preparación física constante. Los buzos de la Policía del Neuquén entrenan una hora tres veces por semana en pileta y tienen una preparación programada en ríos, espejos de agua, lagos porque los trabajos son completamente distintos”, remarcó.

El equipamiento es muy completo

"Nuestro equipamiento es fundamental para realizar nuestro trabajo de manera segura y eficiente", destacó el Sargento Ayudante Ibarra.

Cuentan con dos clases de trajes de buceo: "utilizamos trajes de buceo secos y húmedos, fabricados con materiales de neopreno. Estos nos permiten trabajar en aguas frías con distintas temperatura dependiendo la estación del año, que pueden llegar hasta los 0°C", indicó.

También llevan un equipamiento de respiración: "se trata de un equipo autónomo (botellones de aire), que nos permite desempeñarnos en distintos periodos de tiempo en la inmersión, dependiendo la profundidad y la altura en la que se realiza el trabajo”, explicó.

El simulacro se realizó en el río Limay.

Otros elementos son las cuerdas y cabos: "están confeccionadas de nylon y poliéster. Estas nos permiten realizar maniobras de buceo y rescate de manera segura y eficiente", señaló Ibarra. El equipo se completa con luneta y snorkel, aletas y cuchillo.

El sargento indicó que en los trabajos de buceo se utiliza la tabla de la Marina de los Estados Unidos la cual mediante fórmulas permite programar las inmersiones con relación a la profundidad, permanencia en el fondo, velocidad de ascenso y posibles paradas de descompresión en caso de ser necesario.

El buzo que está en el agua se comunica con el uniformado que lo asiste por medio de la soga.

Para el trabajo subacuático, el personal realiza la búsqueda en superficie y detrás de los denominados enganches que pueden ser objetos como árboles o rocas.

La Brigada llega a cubrir varios kilómetros de nado con relación al punto 0 de la desaparición.

Siete operativos en tres meses y la búsqueda de Jésica

Ibarra contó que la Brigada siempre es solicitada por oficio del juzgado que intervine, por orden de la Jefatura de Policía o solicitud de colaboración de otras provincias.

Informó que desde diciembre de 2024 a febrero de este año llevaron adelante siete búsquedas de cuerpos de personas, las cuales seis dieron resultado positivo.

El buzo Iturra mostró cómo se rodea un árbol en una búsqueda.

Sobre la búsqueda donde no se pudo hallar el cuerpo de Jésica Antelo Terraza, la nena de 10 años que fue arrastrada el 7 de enero por la corriente del río Limay cuando intentaba salvar a su hermano que se estaba ahogando, Ibarra señaló que en este caso se hizo un trabajo subacuático, de búsqueda detrás de objetos como rocas y árboles.

El caso de la caída de un auto con personas dentro que jamás olvidará

Ibarra ha participado de muchos operativos, sin embargo, hay uno que lo recuerda claramente. “En 2007 un auto se había caído al río en Senillosa con personas atrapadas en el interior. El trabajo fue peligroso porque había mucho caudal y fue una de las noches más frías del año, 4 grados bajo cero”, recordó.

“Tuvimos que hacer la extracción, asegurar los cuerpos y sacarlos a la orilla. Luego siguieron las tareas para recuperar el vehículo”, señaló.