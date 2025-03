Más de 250 estudiantes rionegrinos y sus mascotas, regresaron desde Bahía Blanca

Este domingo terminó el operativo que realizó el gobierno de Río Negro para trasladar al estudiantado que reside en Bahía Blanca, de regreso hacía sus ciudades de origen, en medio de la crisis que provocó el temporal de lluvia en la provincia de Buenos Aires. Más de 250 estudiantes, muchos de ellos acompañados por perros y gatos, volvieron a reencontrarse con sus familiares, en lo que dejó historias de angustia, como así también de alegría.

Daiana Neri, la jefa de Unidad de Enlace con las universidades de Río Negro, relató que cuando abrieron el formulario que empezó a relevar las necesidades, lo que más recibieron fueron mensajes de madres y padres "desesperados", porque los chicos y chivas que estaban en bahía Blanca "estaban con la conectividad muy complicada, no tenían para cargar celulares".

"Madres y padres nos pedían que les contemos cómo estaban sus hijos, y si podíamos traerlos", contó.

Las familias rionegrinas "estaban muy preocupadas, porque veían las imágenes en los medios y en las redes, había mucha gente desaparecida también, así que les pasábamos los listados del municipio de Bahía Blanca con evacuados, por si necesitaban buscar a alguien", explicó la funcionaria y aclaró que "por suerte eso no sucedió con los chicos de Río Negro".

"Fue un trabajo colectivo del Gobierno de Río Negro para que anoche, 250 familias rionegrinas puedan dormir tranquilas", expresó Neri. El operativo fue articulado por la Unidad de Enlace con las Universidades, la Secretaría General y el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Secretaría de Protección Civil. La logística incluyó el acompañamiento del personal y la disposición de vehículos de asistencia en ruta para garantizar un traslado seguro y ordenado.

Las historias que escucharon durante estos días "nos conmovieron a todos".

Las historias que escucharon durante estos días "nos conmovieron a todos", reveló la funcionaria, y explicó que al principio "llorábamos y nos emocionábamos", pero que también hubo momentos alegres y graciosos, sobre todo cuando los estudiantes llegaban con sus mascotas, perros y gatos que los acompañan en sus días de estudio.

"Eso fue algo muy gracioso, terminamos trasladando perros salchicha y gatitos, porque muchos no están solos allá y bueno, son sus mascotas", expresó Daiana Neri, la jefa de Unidad de Enlace con las universidades de Río Negro.

Sin clases hasta abril en la Universidad del Sur

La Universidad Nacional del Sur (UNS) anunció que hasta el 31 de marzo no habrá actividades académicas, según el comunicado que publicaron este domingo. "Tienen un corte de fibra óptica, así que no tienen sistema de nada", explicó Neri, y agregó que "es un proceso que viene para largo".

Estaba previsto que las clases comenzaran el 17 de marzo, y estas semanas se destinaban a exámenes y cursos de ingreso. "Por eso estaban preocupados los chicos, porque las clases empezaban el 17 de marzo", destacó la funcionaria rionegrina, t destacó que "quienes estaban allá ahora, eran chicos ingresantes, por eso también las familias estaban tan angustiadas", reveló.