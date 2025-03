A dos meses de jubilarse, le rechazaron la licencia médica a una docente y murió

Una docente de Luis Beltrán, en el Valle Medio de Río Negro, que cursaba una grave enfermedad, murió este lunes luego de que le negaron la licencia médica. La mujer, que fue identificada como María Isabel Millache, tenía 56 años y trabajaba en la escuela primaria de Chimpay. Estaba a dos meses de jubilarse. El hecho provocó conmoción en la comunidad educativa.

Desde UnTER expresaron que la Junta Médica de Choele Choel readecuó las funciones de la docente que comenzó a trabajar en la residencia estudiantil de mujeres en Luis Beltrán. Esta situación le provocó mucho estrés. “No estaba en condiciones de ir a la escuela”, indicaron. El gremio agotó todos los recursos administrativos pero el ministerio de Educación se negó a revisar la situación de la docente.

“Hemos dado pelea sistemáticamente ante este sistema de auditorías médicas que vino a imponerse en detrimento de los derechos de los trabajadores de la Educación y en total contraposición a nuestro régimen de licencias en este contexto de ajuste por parte del gobierno Provincial y Nacional”, expresaron desde la secretaria de Salud en la Escuela de UnTER.

“Es un sistema de auditorías que funciona unilateralmente, y que desconoce el funcionamiento interno de Educación que en más de una oportunidad ha dictaminado el retorno a sus labores a docentes que no estaban en condiciones médicas de hacerlo; no sólo vulnerando el derecho de transitar la enfermedad de manera digna, sino impidiendo tratamientos, exponiéndolos a desmejorar la salud, a contagios en las instituciones, donde la prevención pareciera estar ausente”, señalaron

Indicaron que “lamentablemente nos encontramos frente a un gobierno al que claramente poco le interesa la salud de nuestros compañeros a pesar de los reincidentes reclamos en todos los ámbitos de injerencia, hacen oídos sordos, agravando síntomas, perjudicando el diagnóstico, y generando nuevas patologías. No podemos callarnos ante tanta desidia; no podemos bajar los brazos y hacer como que aquí no ha pasado nada. La toma de decisiones y el poder que adoptan las Juntas Médicas ante nuestra salud y los procesos por los que se atraviesa, no pueden quedar en manos de tanta negligencia”.