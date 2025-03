El Club Alemán de Neuquén organizó una colecta para ayudar a Bahía Blanca

En medio del desastre producido por el temporal que azotó a Bahía Blanca, una ola solidaria contagió a la ciudad de Neuquén que empezó a organizarse para generar colectas y enviar recursos a los damnificados. En ese sentido, el histórico Club Alemán de Neuquén coordinó junto a sus socios la salida de un camión repleto de elementos necesarios para reconstruir la ciudad.

Hugo Agorreca, encargado del club, dialogó con el Noticiero Central de 24/7 Noticias y aseguró: "Todo comenzó cuando dos socios del club quisieron contar con un lugar para generar una colecta y enviar a Bahía Blanca. Hoy el resultado es un camión repleto con cosas para los damnificados".

Allí, durante los últimos días cientos de vecinos de Neuquén llegaron con elementos de vital importancia para mejorar la situación de los damnificados. Colchones, lavarropas, elementos de limpieza, papel higiénico, ropa y comida. "Ha llegado gente desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ojalá pueda servir este granito de arena".

Aunque aún no hay nada confirmado, no descartan la posibilidad de organizar nuevas colectas y agradecen a la gente por la solidaridad a la hora de donar elementos, pero también de organizar los elementos y cargarlos al camión. "Pensamos que este temporal v a a llevar mucho tiempo y la idea es poder seguir ofreciendo el lugar y el personal para que esto siga . No se va a solucionar el problema y se va a volver a hacer otra colecta", concluyó Agorreca.