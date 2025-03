TC Viento: lo que dejó una jornada frustrada en Neuquén

En Centenario se escucharon silbatos, zumbidos de viento y el murmullo de la gente. ¿Ruido de motores? Nada. En un autódromo colmado de gente, las ráfagas fueron protagonistas de una jornada frustrada del Turismo Carretera que debió ser cancelada por las adversas condiciones climáticas.

Ya desde las primeras series clasificatorias de la mañana del domingo 30 de marzo los pilotos lamentaron el viento y con el correr de los minutos la carrera se transformó en una escena propia de un documental de cazadores de tornados. Pasado el mediodía las ráfagas se intensificaron superando los 80km/h.

"No se ve nada, está muy difícil la pista así que vamos a ver cómo nos acomodamos", le aseguró a Mejor Informado Jonatan Castellano, uno de los pilotos de más renombre de la categoría. Para ese entonces aún no se había cancelado la jornada que tuvo varios accidentados (ninguno grave) por culpa del movimiento generado por las ráfagas.

Policías y bomberos debieron desarmar las globas de competencia.

Al a bronca de los corredores se sumó la de los motoristas, gente del público y organizadores. Hubieron cortes de luz, volaron carteles, se desarmaron las carpas y nadie puro almorzar sin masticar arena.

"Al menos diez carpas terminaron rotas por culpa del viento. Son de una tela ignífuga y cada una sale más de $10 millones. Es verdaderamente un costo altísimo para la competencia", le dijo a Mejor Informado uno de los organizadores del evento.

Fueron esos los hechos que llevaron a las autoridades a decidir la suspensión del mismo. No se cancelaba una carrera desde el año 2006 en Rafaela cuando Alberto Noya y Gabriel Mille perdieron la vida en un accidente.

"No están dadas las condiciones para que los mecánicos puedan trabajar en los boxes y tampoco está la pista en condiciones”, anunció Roberto Saibene, comisario deportivo de la ACTC cuando lo anunció a la prensa.

Una jornada de viento en Centenario.

No se reprogramará la carrera y desde la organización avisaron que habrá un resarcimiento para quienes pagaron la entrada. El costo para los competidores y sus equipos fue altísimo, no solo en daños, sino también en traslados y logística. Lo peor para ellos es que no se otorgarán puntos, solo a aquellos que lideraron las series o aquel que haya hecho pole position.