Alerta por estafas a usuarios del EPEN: qué tener en cuenta para no caer

Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) denuncian casos de estafa y advierten a los vecinos de la ciudad para estar atentos y evitar cualquier riesgo. "No enviamos enlaces, no realizamos solicitudes, no mandamos QR, ni pedimos reportes", explicó Mario Moya, presidente de la entidad.

En diálogo con Pancho Casado, en la Primera Mañana, por AM550, Moya advirtió a los vecinos sobre una serie de estafas que se han dado a conocer en las últimas semanas. "Tampoco vamos a las casas de los usuarios, si alguien los visita no los dejen entrar".

"Queremos evitar que caigan en este tipo de estafas y que las tengan en cuenta también para otro tipo de servicios como pueden ser el agua y el gas", explicó.

A raíz de una serie de denuncias desde el EPEN reactivaron la campaña anti estafas para "darle aviso a la gente y que eviten ser estafados". En caso de haber caído en uno de estos cuentos, denunciar ante policía y hablar con las autoridades del EPEN.