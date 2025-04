Se hicieron pasar por empleados del EPEN para estafar a los vecinos

Se registraron nuevamente intentos de estafas telefónicas en las localidades de Centenario y Rincón De Los Sauces. Las llamadas hacen referencia a supuestos cortes programados y/o envíos de códigos QR para supuesta actualización de datos.

El Ente provincial de Energía del Neuquén, (EPEN) reiteró a sus usuarios que se mantengan alertas ante cualquier comunicación de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo, pidiendo información a los clientes con la intención de estafarlos.

En general este tipo de maniobras -que nuevamente se han detectado en localidades como Rincón de los Sauces y Centenario, tienen el objetivo de hackear el WhatsApp del celular, o bien obtener información de los usuarios o ingresar a los domicilios.

Una de las modalidades detectadas es llamar a clientes del EPEN con falsa información sobre cortes programados. Otra es enviar un código QR con el pretexto de actualizar datos o bien obtener falsas promociones.

Recuerdan no dar datos personales por teléfono.

Es importante remarcar que el EPEN no realiza llamados para alertar de cortes del servicio, no solicita información, no envía códigos ni enlaces virtuales ni datos, y no acude a domicilios o a verificar instalaciones internas -salvo en caso de reclamo-, y tanto el personal como los vehículos de la empresa se encuentran debidamente identificados.

Remarcaron que no se deben compartir o brindar datos -como nombre de usuario, claves personales ni de ningún otro tipo- a terceras personas o a sitios web no oficiales.

Anteriormente, también se habían detectado estafas telefónicas a clientes en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y otros lugares cercanos.

La empresa recomendó a los clientes estar alertas ante este tipo de casos, que ya se han detectado en una docena de localidades.