Buscan en Neuquén a una joven desaparecida en Rincón de Los Sauces

Una joven de 24 años llamada Agustina Adaro, oriunda de Rincón de los Sauces, es intensamente buscada por la policía de Neuquén, luego de que la chica (que desapareció el martes) llamara a sus padres pidiéndoles ayuda, asegurándoles que se encontraba perdida en la capital provincial.

La mujer vive con su padre en Rincón, y es mamá de dos niños (de 6 y 4 años), que están bajo la custodia de su abuela, que reside con ellos en otro domicilio.

“'Agus' suele ausentarse, pero sólo por lapsos cortos. Lo que ocurrió ahora es que me llamó ayer por la tarde desde un teléfono con prefijo de Neuquén. Estaba llorando y desbordada. Me aseguró que se encontraba en el centro neuquino, y me pidió ayuda. Cuando le dije que llamaría a la policía para que fueran a buscarla, me cortó” relató su mamá, Natalia Inostroza, en diálogo con Mejor Informado.

La policía activó la búsqueda de paradero

Búsqueda desesperada

“Mi hija necesita su medicación, por eso es clave que la encontremos, para que retome su tratamiento. Al volver a llamar al número desde el cual se comunicó conmigo me atendió una mujer de nombre Susana. Ella me dijo que como vio a mi hija llorando en una calle céntrica, se acercó y le prestó su teléfono para que se comunicara. Pero que fue algo fortuito, y que no sabe nada de ella” amplió Natalia.

Ahora la policía está tratando de dar con la joven, y activó una búsqueda de paradero para que los que tengan algún dato para aportar puedan hacerlo.

Agustina es de tez blanca y ojos marrones, tiene el cabello largo, negro y rizado. Mide 1.50 metros y es delgada. Los que la hayan visto o sepan algo de ella deberán acercar esa información al destacamento policial más cercano, o contactarse al 911.