Unirá dos ciudades de la cordillera en 30 horas para concientizar sobre donación

Desde hace cuatro años, Martin Zubiria, reconocido atleta de Neuquén protagoniza eventos deportivos solidarios buscando concientizar sobre la falta de donantes y la importancia de facilitar plaquetas de sangre en los hospitales regionales. En esta oportunidad correrá el 13 y 14 de abril en un trayecto de 30 horas entre San Martín y Junín de los Andes: "Uno nunca sabe cuando le puede pasar algo y hay que ayudar a la gente que más lo necesita en esos momentos".

La primera carrera tuvo lugar el 14 de mayo entre el Hospital Bouquet Roldan y el Hospital Adolfo del Valle en Senillosa, lo que significó un recorrido de 33 kilómetros. Allí, con una bandera sobre la importancia de realizar donaciones tuvo la edición inicial que sumó adeptos en toda la provincia. "La gente empieza a tomar consciencia a raíz de las carreras y siempre agradecen que se los visibilice".

Luego de la carrera entre los hospitales, el hombre nadó los 25 km del Lago Lacar, un evento que llevó once horas de corrido y tuvo la atención de toda la región. Pero no es suficiente: "Ahora voy por esta carrera de 220 km entre San Martín y Junín de los Andes y me va a llevar unas 30 horas".

Martín Zubiria, el deportista neuquino comprometido con la donación de sangre.

Esta carrera además se hará de noche, por lo que significa un importante desafío para el corredor que se viene preparando desde hace algunos años. "Es muy importante que haya donantes y que la gente sepa que es muy difícil encontrar gente dispuesta a hacerlo. Uno nunca sabe cuando se va a necesitar por lo que es super necesario que hay aun banco que atienda esta situación", concluyó.