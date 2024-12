Solicitaron en Neuquén el "último gesto del año": donar sangre

La afluencia de donantes voluntarios durante estos días es muy importante para garantizar el stock de sangre en los establecimientos sanitarios de la provincia. Es por ese motivo, que el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) abrirá sus puertas esta semana y la próxima de 8.30 a 12, inclusive los sábados, a excepción del 24 y 25 y el 31 y 1 de enero.

"La necesidad de contar con sangre segura es permanente", expresaron desde el centro dado que "no se puede fabricar de manera artificial y su uso es habitual para distintas intervenciones y tratamientos de salud" (cirugías, tratamientos oncológicos, emergencias e incidentes viales).

Por eso, durante todo el año, desde el CRH y la Red Provincial de Hemoterapia (que cuenta con postas de extracción en distintos puntos de la provincia) se organizan colectas de sangre externas que se suman al funcionamiento de los espacios de donación fijos.

Con solo 15 minutos de tu vida podés salvar hasta cuatro personas.

El "último gesto solidario del año"

Durante las últimas semanas del año se invita a la comunidad a acercarse voluntariamente al centro ubicado el Teodoro Planas 1915, junto al hospital Bouquet Roldán de la ciudad de Neuquén. Se reciben consultas por WhatsApp al +5492995087107.

Para aquellas personas que estén interesadas en donar sangre se recuerda que es fundamental una correcta hidratación el día previo a la donación, además de cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 16 y 65 años (entre 16 y 18 años con autorización de padre/madre/tutor), pesar más de 50 kilogramos, tener buena salud, presentarse con el DNI, no haber donado sangre en los últimos tres meses, no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año, y no estar en ayunas.