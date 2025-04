La UNCo repudió el acoso que sufrió una estudiante y pidió medidas de seguridad

Desde la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue salieron a repudiar el acoso que sufrió una estudiante el sábado pasado cerca del campus universitario de Neuquén Capital y pidieron medidas de seguridad. El agresor se escondió en el edificio del CIRSE que actualmente se encuentra abandonado.

“Repudiamos enérgicamente este acto de violencia y cualquier forma de agresión que atente contra la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad universitaria”, comunicaron.

Desde la facultad “manifestaron su profunda preocupación por este lamentable incidente y por otros hechos relacionados con robos ocurridos en la misma zona”.

Todo ocurrió a metros de la Facultad de Humanidades.

“Ante esta situación, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que implementen medidas de seguridad efectivas que garanticen un entorno libre de amenazas, permitiendo que nuestra comunidad pueda desarrollar sus actividades con plena tranquilidad”, solicitaron.

Un ataque que genera indignación

Una chica de 28 años estaba sentada en un pequeño paredón y apareció un hombre, que tras abordarla con esa frase la abrazó por los hombros, la besó en su cabeza e intentó conducirla hacia el lugar donde supuestamente la esperaban otros varones, en el ex edificio del CIRSE (Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército), que actualmente se encuentra abandonado.

“Nuestra compañera se paralizó, y pese a que había mucha gente no supo cómo pedir ayuda. Hasta que pasó una chica caminando que se percató de la situación y la sacó de ahí, interponiéndose y llevándosela lejos de ese tipo, que se metió en la zona del CIRSE” explicó Amancay Salgado, consejera superior por el claustro estudiantil de la UNCo en diálogo con Mejor Informado.

La referente detalló que alertaron a la policía pero que no le dieron importancia al ataque de acoso solo les tomaron atención cuando señalaron que había mostrado intenciones también de robarle a la víctima.

“Llamamos dos veces al 101, y después a la Comisaría 1°. Pero sentimos que se le restó importancia al acoso, de hecho no nos querían mandar un móvil. Hasta que no les dijimos que este hombre también le miraba la cartera con insistencia y surgió la figura de ‘intento de robo’ no nos hicieron mucho caso” lamentó.