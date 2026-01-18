Un dirigente de la UOCRA llamó a “recuperar el PJ” y cargó contra la histórica conducción

César Godoy, dirigente de la UOCRA en la provincia del Neuquén y militante peronista, convocó a sus pares del Partido Justicialista (PJ) a participar de forma activa de las elecciones internas a desarrollarse el 15 de marzo entrante, momento en el cual se renovarán las autoridades partidarias luego de la decisión el año pasado de extender hasta el corriente los mandatos vigentes. El sindicalista apuntó contra Darío Martínez y Oscar Parrilli y calentó la interna dentro del espacio que hoy conduce María Elena Paladino.



“El Partido Justicialista atraviesa un momento decisivo. El contexto nacional y provincial exige un peronismo fuerte, unido, con identidad, con militancia activa y con la mística que históricamente lo convirtió en la principal herramienta de transformación social de nuestro pueblo. Durante más de dos décadas, los mismos nombres condujeron el partido y ocuparon los cargos de representación. Ese ciclo está agotado. No se puede construir el futuro con los mismos acuerdos de cúpula, los mismos dedos que señalan a espaldas de la militancia y las mismas prácticas que alejaron al PJ de sus bases”, expresó el gremialista a través de un comunicado.



Además agregó: “Es tiempo de renovación. Es tiempo de darle lugar a una nueva generación de compañeras y compañeros, con fuerza, compromiso, ideas y vocación militante. Es tiempo de oxigenar el partido y devolverle el protagonismo a quienes sostienen el peronismo en cada barrio, en cada unidad básica, en cada lucha cotidiana. Por eso, convocamos a todas y todos los afiliados al Partido Justicialista a participar activamente de las elecciones partidarias que se realizarán el próximo 15 de marzo. Vamos a elecciones porque creemos en la democracia interna, porque creemos en la participación y porque entendemos que un partido fuerte se construye con la voluntad de su militancia, no con acuerdos cerrados entre pocos”.



Y concluyó: “El desafío es claro: recuperar un Partido Justicialista abierto, plural, movilizado y con conducción legítima. Un partido que vuelva a levantarse desde abajo, con todos adentro y sin exclusiones, para estar a la altura de las demandas del presente y de las luchas que vienen. La historia del peronismo nos enseña que cuando la militancia participa, el movimiento se fortalece. Ese es el camino”.



Durante los últimos días de febrero deberán presentarse las listas que competirán por la conducción del PJ para quedar posteriormente oficializadas las candidaturas. Lo que está claro es que César Godoy tiene intenciones de postularse como una suerte de opositor al actual liderazgo, que aun no tiene figuras para continuar en la misma tónica.