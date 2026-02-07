La Fiesta Nacional de la Confluencia volvió a vivir una noche inolvidable en la capital neuquina y Mejor Informado te acerca las mejores imágenes de una jornada que tuvo música, fiesta y una multitud disfrutando a pleno. Desde temprano, el predio se fue llenando de familias, jóvenes y visitantes que coparon cada rincón para ser parte de uno de los eventos más convocantes del país.

Según confirmó la Municipalidad de Neuquén, más de 370 mil personas participaron de la segunda jornada, superando ampliamente la asistencia del primer día, que había reunido a más de 270 mil. El escenario comenzó a vibrar con Panóptico y Lady Bel, ganadores del Pre Confluencia, y siguió con una grilla que mantuvo la energía en lo más alto durante toda la noche.

Por el escenario principal pasaron Tuli, Lauty Gram, Roze, FMK y Ángela Torres, calentando el clima festivo antes del gran cierre. El broche de oro estuvo a cargo de Luck Ra, que desató la euforia ante una multitud que cantó, bailó y acompañó cada tema, sellando una noche cargada de alegría y confirmando que la Confluencia se vive, una vez más, a lo grande

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

Foto: Anahí Cárdena

El tercer y anteúltimo día seguirá con La Bersuit, La Beriso, No Te Va A Gustar, entre otros referentes del rock.