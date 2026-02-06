Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, 'The life of a showgirl'. Ahora, la artista estadounidense anunció el estreno del videoclip de una de las canciones más destacadas de este trabajo: 'Opalite'.

La noticia causó gran entusiasmo entre los 'swifties', el fanclub de la cantante, quienes no esperaban nueva material audiovisual relacionado con esta etapa, tan bien recibida por el público.

Actualmente, el video musical está disponible exclusivamente para suscriptores en plataformas como Spotify y Apple Music, mientras que su lanzamiento en YouTube está programado para el domingo 8 de febrero.

Dirigido y escrito por la propia Taylor Swift, el videoclip transporta a los espectadores a los años 90 y aborda temas como la soledad, las relaciones, la amistad y el amor, todo envuelto en una metáfora visual.

La elección del nombre y los motivos de llamarlo Opalite

La artista explica que 'si el hombre hace la opalita, las personas tienen que crear su propia felicidad', presentando esta gema sintética como un símbolo de alegría y compañía, capaz de transformar dificultades en un paraíso personal.

En la narrativa del video, Swift aparece jugando en un parque con una piedra a la que acompaña una pulsera con la inscripción 'Friends4ever', representando a su mejor amiga con quien comparte momentos como beber cócteles y ejercitarse.

En contraste, el actor Domhnall Gleeson aparece junto a un cactus, su mejor amigo, con quien sale a cenar y juega al billar. En una escena clave, ambos personajes intercambian sus roles tras usar el producto, simbolizando empatía y conexión.

Ambos se toman fotos, se dan la mano y compiten en un concurso de baile donde obtienen cero puntos, una posible respuesta a las críticas que Taylor ha recibido por sus coreografías.

El término 'Opalite' refiere a una gema sintética que imita al ópalo, caracterizada por su brillo iridiscente y tonos suaves. Aunque no es natural, su apariencia evoca luz y claridad, reflejando un estado emocional positivo tras superar momentos difíciles.

Este concepto visual y musical se vincula con la experiencia personal de Swift, mostrando un proceso de crecimiento, perdón y la capacidad de hallar alegría después del dolor.

El video es un contenido exclusivo para suscriptores, lo que agrega un valor especial para quienes siguen de cerca la carrera de Taylor Swift en esta nueva etapa artística.