Un violento choque se produjo este viernes en el acceso Fortabat, a unos 400 metros del Monumento al Soldado de Malvinas de la ciudad de Zapala, cuando un auto con patente chilena atropelló a un caballo que estaba suelto sobre la ruta. El hecho generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por el lugar.

Por el impacto, el animal murió en el momento, mientras que el vehículo sufrió daños menores. A pesar de la fuerza del impacto, las personas que viajaban en el auto no resultaron heridas y no necesitaron atención médica.

Hasta el lugar llegaron Defensa Civil y la Policía de Tránsito, que trabajaron para ordenar el tránsito y prevenir nuevos accidentes, ya que en la zona había otros potrillos sueltos, entre ellos la madre del animal que murió.

Según informaron las autoridades a FM Urbana, los turistas chilenos continuaron su viaje luego del accidente; mientras que ninguno de los caballos tenía marca visible, por lo que no fue posible identificar a su dueño. Esta situación volvió a encender la preocupación por la presencia de animales sueltos en sectores de circulación vehicular.