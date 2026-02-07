¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero, Neuquén, Argentina
Peligro en la ruta

Turistas chilenos chocaron y mataron a un caballo suelto cerca de Zapala: resultaron ilesos y siguieron viaje

El accidente ocurrió a pocos metros del Monumento al Soldado de Malvinas. El animal murió en el lugar y las personas que viajaban en el auto resultaron ilesas.

Por Redacción

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 08:31
Gentileza FM Urbana

Un violento choque se produjo este viernes en el acceso Fortabat, a unos 400 metros del Monumento al Soldado de Malvinas de la ciudad de Zapala, cuando un auto con patente chilena atropelló a un caballo que estaba suelto sobre la ruta. El hecho generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por el lugar.

Por el impacto, el animal murió en el momento, mientras que el vehículo sufrió daños menores. A pesar de la fuerza del impacto, las personas que viajaban en el auto no resultaron heridas y no necesitaron atención médica.

Hasta el lugar llegaron Defensa Civil y la Policía de Tránsito, que trabajaron para ordenar el tránsito y prevenir nuevos accidentes, ya que en la zona había otros potrillos sueltos, entre ellos la madre del animal que murió.

Según informaron las autoridades a FM Urbana, los turistas chilenos continuaron su viaje luego del accidente; mientras que ninguno de los caballos tenía marca visible, por lo que no fue posible identificar a su dueño. Esta situación volvió a encender la preocupación por la presencia de animales sueltos en sectores de circulación vehicular.

 

