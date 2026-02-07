De cara a la tercera jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia, el clima acompañará en Neuquén, especialmente durante la noche, cuando miles de personas vuelvan a reunirse en la Isla 132 para disfrutar de los shows musicales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se espera una tarde cálida, con cielo ligeramente nublado después del mediodía y vientos del sector norte que soplarán entre 23 y 31 kilómetros por hora. La temperatura máxima alcanzaría los 32 grados, por lo que se recomienda hidratarse y protegerse del sol durante las primeras horas del evento.

Foto: Anahí Cárdena

El dato más esperado para el público llega hacia la noche, cuando el clima será más agradable. El pronóstico indica que la temperatura rondará los 25 grados, con cielo despejado y vientos del sudoeste más leves, entre 13 y 22 kilómetros por hora, condiciones ideales para permanecer al aire libre y disfrutar de los recitales sin el calor intenso de la tarde.

La expectativa es alta luego de la gran convocatoria registrada en la jornada del viernes. Desde la Municipalidad de Neuquén confirmaron que más de 370 mil personas asistieron al segundo día de la fiesta, superando ampliamente la primera noche, que había reunido a más de 270 mil.

Foto: Anahí Cárdena

Este sábado, en el tercer y anteúltimo día del festival, el escenario principal contará con una fuerte presencia del rock nacional.

Los ganadores del Pre-Confluencia desde las 18

Kapanga a las 19:50

Bersuit Vergarabat a las 20:40

La Beriso a las 22:40

El cierre a cargo de No Te Va Gustar, pasadas las 00:10.

Desde la Isla 132, Prima Multimedios acompaña minuto a minuto el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con una cobertura especial que incluye información en tiempo real, imágenes, videos y todo lo que deja cada show de uno de los eventos culturales más importantes del país.