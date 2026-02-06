¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero, Neuquén, Argentina
Expectativa de los fans

Xuxa recordó su histórico show en Vélez y despertó la ilusión de volver a Argentina

La cantante brasileña compartió en sus redes un mensaje que emocionó a sus seguidores, mientras prepara su vuelta al país.

Por Redacción

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 08:12
Xuxa anuncia su regreso a Argentina tras show en Vélez

La emblemática cantante brasileña Xuxa sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales recordando su espectáculo en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Este gesto generó gran entusiasmo entre sus fanáticos argentinos, quienes esperan con ansias su pronta visita al país. La artista, reconocida por su carrera en la música y la televisión, se mostró muy cercana y comunicativa con su público.

El posteo de Xuxa incluyó imágenes y videos del recordado show en Vélez, que marcó un momento especial en su trayectoria y en la memoria de sus seguidores. Aunque no se anunciaron detalles específicos sobre fechas o eventos, la cantante dejó claro que su regreso está en marcha.

La expectativa crece en Argentina, donde Xuxa mantiene una base sólida de admiradores, deseosos de revivir la energía y alegría que la artista siempre transmite en sus presentaciones.

