La empresa Newsan-Siam, dedicada a la fabricación de electrodomésticos y scooters eléctricos, aplicó medidas laborales que afectan a un total de 115 empleados en sus plantas ubicadas en Monte Chingolo y Avellaneda, en el conurbano bonaerense. La compañía finalizó los contratos de 45 trabajadores y suspendió a otros 70, argumentando que se debe a la baja en las ventas producto de la caída del consumo.

Según detalló la empresa, los 45 trabajadores afectados por la finalización de contratos corresponden a empleados con vínculos laborales a plazo fijo o eventuales que vencieron durante enero. De ese total, 30 operarios se desempeñaban en Monte Chingolo y 15 en Avellaneda. Desde Newsan-Siam aclararon que no se trató de despidos sino de la culminación natural de estos contratos.

Los reclamos de los trabajadores

Sin embargo, los trabajadores y sus representantes sindicales sostienen una versión diferente. Denuncian que existen "despidos encubiertos", ya que muchos de los contratos finalizados corresponden a empleados con más de un año de antigüedad, quienes según la legislación laboral deberían haber pasado a planta permanente. Esta situación genera preocupación ante la incertidumbre sobre la estabilidad laboral de los operarios.

La crisis de la industria electrónica fabricada en Tierra del Fuego comienza a impactar con fuerza en la región del conurbano. La dotación total de ambas fábricas es de 150 operarios efectivos, de los cuales casi la mitad están actualmente suspendidos sin fecha clara para su reincorporación.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Avellaneda intervino para frenar momentáneamente la situación y logró un acuerdo transitorio que garantiza la continuidad laboral durante febrero. Este compromiso contempla suspensiones con reducción del 85% del salario para aproximadamente la mitad del personal, mientras el resto continúa activo para sostener la producción.

El futuro de los puestos de trabajo para marzo sigue siendo incierto, generando alerta entre delegados y empleados. El conflicto no es reciente: en octubre de 2025 ya se habían registrado suspensiones temporales, y tras las vacaciones de enero varios operarios denunciaron que no se les permitió ingresar a las plantas para retomar sus tareas.

En paralelo, la empresa mantiene un stock acumulado de productos, especialmente motos, que no logra vender, lo que alimenta la preocupación por posibles ajustes adicionales una vez finalizada la tregua sindical.

Newsan-Siam, controlada por el grupo empresarial de Rubén Cherñajovsky, produce una variedad de electrodomésticos y vehículos eléctricos en la provincia de Buenos Aires y Ushuaia. Un reporte de Moody’s Local de septiembre de 2025 destacó que la empresa mantiene una posición competitiva sólida y bajos niveles de endeudamiento, lo que cuestiona la justificación oficial basada únicamente en la baja de ventas.