Irán y Estados Unidos mantuvieron en Omán unas conversaciones decisivas para evitar una escalada militar, tras las amenazas de Washington, que envió buques de guerra a la zona. Los diálogos en Mascate, capital de Omán, son el primer encuentro de este tipo entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025, atacando varias instalaciones atómicas.

Para Irán, las negociaciones nucleares en Omán han sido "un buen comienzo". Ambas partes han acordado continuar negociando, aunque no hay todavía una fecha concreta para ello.

"Es un buen comienzo", dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a la televisión estatal de su país. "Los argumentos fueron presentados en un ambiente positivo", añadió Araqchi. El ministro aclaró a la TV iraní que las modalidades y el momento de la próxima ronda de diálogo "serán definidos más adelante".

