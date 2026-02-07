El Ministerio de Seguridad de la Provincia desplegó un amplio operativo de prevención en la Fiesta Nacional de la Confluencia, que se desarrolla hasta este domingo en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de acompañar a las familias y garantizar un evento seguro y ordenado.

En total, 70 agentes de prevención trabajan de manera permanente dentro y fuera del predio. Su labor incluye recorridas constantes, orientación al público y intervención ante situaciones de riesgo, en coordinación con la Policía del Neuquén, el SIEN, Bomberos y otras áreas operativas.

El eje del trabajo está puesto en la prevención temprana, el ordenamiento de los espacios y la detección de situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia. Además, los agentes brindan asistencia a personas que lo necesiten, con especial atención en niños, niñas y adultos mayores.

Como parte del operativo, también llevan adelante acciones de concientización, informando sobre las normas de convivencia, los elementos no permitidos dentro del predio y los canales de ayuda disponibles, fortaleciendo una presencia cercana y accesible para quienes asisten al festival.

Este despliegue se enmarca en un operativo integral de seguridad diseñado para la Fiesta de la Confluencia, que incluye controles en los accesos, monitoreo con cámaras, presencia policial en puntos estratégicos y puestos sanitarios, con el fin de asegurar que el evento se desarrolle con tranquilidad y cuidado para todos.