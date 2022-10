El club de los 27: quiénes lo integran y los mitos alrededor de estos casos

Por Hernán Di Menna

Uno de los misterios más grandes de la música se relaciona con el famoso “Club de los 27”, trágica denominación que se refiere al grupo de músicos célebres que comparten una singularidad: haber muerto prematuramente a la edad de 27 años, en casos relacionados mayormente con el abuso de drogas y alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio.

Más allá de las teorías esotéricas y conspiranoicas – que van desde que los músicos de este club tenían una deuda pendiente con el diablo, ya que este los ayudó a alcanzar la fama o que todos llevaban al momento de su muerte un encendedor blanco – entremos en una breve reseña de quien era cada uno y cómo llegaron a su deceso.

Brian Jones

Brian Jones falleció la noche del 3 de julio de 1969, cuando aún no había pasado ni un mes desde que Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts se presentaran en su casa para comunicarle que no seguiría formando parte de The Rolling Stones.

Fue el líder original de la banda y sentó las bases del grupo. Entusiasta del blues, dejó su sello en los siete primeros álbumes de la banda: desde el debut homónimo en 1964, hasta Beggars banquet (1968), el último en el que participó.

Musicalmente fue un innovador y poseía una innegable habilidad para tocar cualquier instrumento. En los primeros discos se destaca tocando la armónica, el sitar, el órgano, la trompeta, el trombón, el saxo, el oboe, el violonchelo, además de una amplia variedad de guitarras.

Su adicción a las drogas y alcohol hicieron que tuviera problemas con la ley y que le negaran el pasaporte a poco de iniciar los Stones una gira. Sumado a que su rol como compositor fue desvaneciéndose con el tiempo, su salida de la formación quedó sellada.

Visiblemente afectado por esta decisión, Jones falleció el 3 de Julio de 1969. Lo encontraron muerto ahogado en el fondo de la piscina de su casa de campo en Hartford, Inglaterra.

Jimmy Hendrix

Un viernes 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix era declarado muerto, ahogado en su propio vómito. La versión oficial expone la impericia de unos enfermeros que lo pusieron boca arriba en la ambulancia, tras encontrarlo inconsciente en la habitación del hotel en Notting Hill. Había mezclado barbitúricos con vino en cantidad.

En un año y medio, de mayo de 1967 a octubre de 1968, Jimi Hendrix editó sus únicos tres discos de estudio (Are You Experienced, Axis: Bold as Love y Electric Ladyland, este último además doble), unos trabajos que cambiaron el rock para siempre.

Legendario superguitarrista, influyente, talentoso músico y compositor, es tomado como el mejor de la historia en el arte de tocar las seis cuerdas eléctricas por su innovación sonora en la distorsión y los acoples y sus técnicas poco ortodoxas (era zurdo pero tocaba con instrumentos para diestros y fue el primero invertir las cuerdas).

Janis Joplin

Es considerada por la crítica especializada como una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Fue reconocida por su poderosa voz y la gran intensidad de su interpretación. ? Tras publicar tres álbumes, murió de una sobredosis de heroína en Los Angeles, sustancia a la que era adicta desde hacía varios años. Un cuarto álbum, Pearl, fue publicado en enero de 1971, tres meses después de su muerte y fue un éxito de ventas, alcanzando el número uno en las listas de Billboard.

Jim Morrison

Fue cantante, líder y compositor de la mítica banda californiana The Doors. Con su actitud provocadora en los conciertos, consiguió altas dosis de popularidad, sobre todo entre los jóvenes. Se trataba de un artista polifacético, un líder carismático, un sex simbol, una estrella de rock incómoda que escandalizó a la sociedad santurrona de la época.

Su carrerea meteórica lo llevó a editar 8 discos de estudio entre enero de 1967 y agosto de 1972. La música de los Doors sigue siendo al día de hoy súper original y vanguardista.

Su desenfrenado consumo de drogas y alcohol será parte de la razón por la que este poeta de la música murió con solo 27 años. Sin embargo, la versión oficial dice que se debió a un ataque cardiaco. Fue encontrado sin vida en el baño de su residencia en Paris. El cadáver nunca tuvo autopsia y su muerte fue anunciada varios días después del deceso.

Kurt Cobain

El cantante, músico, compositor y líder de Nirvana es recordado por ser el creador de la escena grunge y el rock alternativo a principios de los años 90. Es considerado como un ícono y voz de la generación X. Con Nevermind, su segundo disco, lograron romper todas las expectativas y vender millones de discos con canciones como Smell like teen Spirit. Esa intro de guitarra hizo que ese fuera el año que más instrumentos de seis cuerdas se vendieran en toda la historia.

Durante los últimos años de su vida, Cobain luchó contra la depresión, enfermedades crónicas digestivas y adicción a la heroína. También tenía dificultad para sobrellevar su fama e imagen pública. El 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto por un electricista que trabajaba en su casa de Seattle, a causa de una herida ocasionada en la cabeza por una escopeta. Dejó una carta explicando su suicidio.

Amy Winehouse

El 23 de julio de 2011, después de varios días de tomar alcohol sin parar, Amy Winehouse murió en su cama. La encontró sin vida su guardaespaldas, que se dio cuenta que estaba muerta cuando intentó despertarla por segunda vez en el día, poco después de las 3 de la tarde. En el piso de la habitación había dos botellas de vodka vacías. La causa de la muerte fue “intoxicación por alcohol”: en su sangre tenía el quíntuple de lo permitido para conducir.

En esa forma tan oscura de colocar la voz, con mucho resonador facial y nasal, a lo Aretha Franklin la convirtieron en una estrella de la música. La explosión de su carrera llegó con su segundo y último disco, Back to Black (2006), justo cuando su vida amorosa atravesaba una tormenta. Amy escribió el álbum más exitoso de su breve historia con el corazón roto por su separación de Blake Fielder-Civil, quien más tarde se convertiría en su esposo.