“Las plantas ayudan a sanar porque forman parte del acervo cultural”

Por Ceci Russo

Desde Bariloche



"Las plantas sanan”, es algo con lo que insiste la médica generalista y especialista en medicina naturista, Sara Itkin, también conocida como la médica yuyera. Y en ese convencimiento es que impulsó y asesoró a un grupo de legisladores para llevar al Parlamento rionegrino un proyecto para crear un programa para la salud con plantas medicinales.

“En febrero la Legislatura me entrega una distinción por mi difusión en el uso de las plantas para la salud. Me lo dio María Eugenia Martini, y ahí le digo que siento que este reconocimiento no es para mí sino para las plantas y para las personas que siempre las usaron”, cuenta ella.

Sara estudió Medicina en la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe) y allí realizó la residencia. Luego ejerció su profesión en zonas rurales de Neuquén y así entabló una relación con comunidades mapuches. En el año 2000, conformó en Villa Traful el grupo Compartiendo Saberes con mujeres del lugar.

Desde hace décadas, en Bariloche, trabaja como médica naturista, con las plantas como su eje para ganar salud. Y desde ese lugar ha sabido difundir su uso y recomendaciones. Ahora, es que apunta a que “Legislatura tendría que comprometerse a armar una red provincial en el uso de plantas, capacitación; que tengan, en salud pública, el espacio que se merecen por ser la medicina más antigua que existe”. Así comenzó idea.

Proyecto en marcha

Hace unos días, las legisladoras del Frente de Todos María Eugenia Martini y María Inés Grandoso presentaron un proyecto de ley que prevé la conformación de un grupo asesor que llevará adelante el programa de investigación, asesoramiento y promoción de políticas públicas sobre plantas medicinales, particularmente en atención primaria de salud.

Según la información oficial, el programa “Plantas para la Salud”, funcionará en el ámbito del ministerio de Salud de Río Negro, y tendrá por objetivo capacitar e incorporar en la atención primaria de la salud, conocimientos sobre plantas medicinales, a través de la creación de un Consejo Asesor conformado por especialistas en el tema.

Para la elaboración del proyecto los legisladores sumaron el asesoramiento de la doctora Sara Itkin, quien cuenta décadas de trayectoria en el estudio del uso medicinal de las plantas, cuatro libros dedicados al tema y numerosos artículos que le han valido reconocimiento a nivel nacional.

“No se trata solo de saberes populares sino de estudios científicos sistematizados desde hace muchísimos años. Se trata de complementar y de acompañar a la medicina tradicional en el cuidado de la salud, algo a lo que la doctora Itkin ha dedicado su vida profesional”, destacó María Eugenia Martini.

De acuerdo al proyecto de ley, la prioridad estará vinculada a la investigación, el asesoramiento a grupos profesionales, la difusión y promoción de políticas de Estado sobre plantas medicinales.

Otro aspecto adicional, pero que despierta expectativas dentro del proyecto, es el vinculado a la actividad económica en torno a la industria fitoterápica: “el empleo de plantas en la elaboración de medicamentos permite el desarrollo de polos productivos regionales”, destacaron las autoras.

Plantas + laboratorio

“La propuesta es que sea un programa de capacitación a los equipos de salud pública de toda la provincia, donde se pueda armar una red con lo efectores de cada zona sanitaria, y a su vez de cada hospital o centro de salud, donde se organice y se normatice el uso de las plantas para la salud”, amplía Sara.

Y agrega: “e incluso pensar, ya que existe la planta Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado, que también elaboren medicamentos herbarios. Pero para que se hagan, quienes sugieran su uso tienen que conocer las plantas y ahí viene su capacitación”.

Por otro lado, la propia OMS recomienda alentar “la inclusión de los medicamentos herbarios en la lista nacional de medicamentos esenciales”, y en la ANMAT también está aprobada la normativa.

“En Patagonia no hay una normativa que yo conozca –aclara la médica – pero puedo hablar de Rosario (Santa Fe), donde está normatizado el uso de las plantas en los centros de salud municipales; y del Ministerio de Salud de Misiones, que ha establecido un proyecto en el cual, incluso, se elaboraron medicamentos herbarios en base a plantas que crecen en ese lugar. También lo vemos en otros países como Chile, donde el Ministerio de Salud hace años viene llevando adelante políticas sanitarias en la revalorización del uso de las plantas y normatizándolas. Incluso hay una farmacia intercultural”.

“Actualmente hay, en Bariloche y en otras localidades, intereses que surgen de una persona o un grupo de profesionales, pero muchas veces tiene que ser por fuera del sistema. La idea es que el programa capacite a los equipos de salud para que las plantas sean una opción válida, tanto para quien las use como para quien as quiera recomendar”, explica.

¿Hay una revolución?

“No sé si es algo revolucionario. Creo que cada día hay más interés en el uso de las plantas, cada vez se las estudia más, se sabe a la perfección como actúan e interactúan con medicamentos. Entonces por qué no estar normatizado su uso. Se avanzó muchísimo con cannabis que es una planta, pero todas las plantas tienen que estar”, insiste Sara.

“Que haya políticas públicas para el uso de plantas en la atención primaria, que haya una capacitación continua a través de encuentros, foros y diferentes herramientas para que las plantas puedan ser valoradas, recomendadas y usadas”, es su bandera.

Y continúa: “Vamos a eso, a que no sea algo ajeno a la salud. Las plantas, más allá de sus propiedades, nos ayudan a sanar porque forman parte del acervo cultural de cada región, de cada pueblo. Debemos insistir en que estén en cada centro de salud y en cada hospital, pero fundamentalmente que los equipos las conozcan, que no se desmerezcan más y que tengan información fidedigna sobre su uso”.

Para la médica yuyera “hay un rol más importante en el hacerse responsable del cuidado de la salud. Pasaría a estar en manos de la comunidad y se genera un nuevo concepto de salud. Es sumamente importante que se valoren las plantas y para eso muchas veces debe normatizarse su uso”.