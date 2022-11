Cumplieron 50 años de egresados con el compañerismo intacto

“Si diez años después, te vuelvo a encontrar en algún lugar. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual”. Salvando el número de la canción de Calamaro, algo así - pero nada que ver- sucede con estos súper egresados.

Ellos son la promoción de 5° año, recibidos en 1972 del Colegio General San Martín de Neuquén; los mismos que en 1968 hicieron primero y segundo año del colegio cuando el San Martín quedaba en calle Santiago del Estero y el Anexo en la esquina de Juan B. Justo; los mismos que hoy se siguen eligiendo como amigos para compartir y para celebrar la vida, 50 años después.

El aniversario de aquel día en que concluyeron los estudios secundarios es una hermosa excusa (que no necesitan) para reunirse y ser noticia, para ser legado, para ser ejemplo.

50 años es un montón

Hace unos días celebraron las bodas de oro y lo hicieron “como corresponde”, aclara Daniel González, uno de los integrantes de aquel 5° año, en una entrevista con el periodista Huguex Cabrera de 24/7.

“Hace 2 semanas festejamos los 50 años en el Tenis Club de Neuquén con baile y todo, contentos de poder compartir estos momentos” cuenta Daniel, que no pierde la capacidad de asombro cuando dice que 50 años de egresados “es un montón y lo más importante es que seguimos juntos”.

En la entrevista con 24/7, también estaba presente Irene Didier que, con el pecho lleno de orgullo, aclara que fue medalla de oro de esa escuela y de su promoción. Recuerda que por aquella época las aulas se calefaccionaban a leña, que no había tecnología como la fotocopiadora pero que, a pesar de que las instalaciones no tenían ni cerca las comodidades que tienen las de los colegios de hoy, sus maestros eran muy exigentes y los alumnos jamás se daban el lujo de no dar un examen. “No había excusas”, dice, “nuestros estudios fueron muy distintos a los de ahora. Era una escuela muy exigente con nosotros y eso hace que también nuestro curso tenga como característica que hay mucha gente que egresó y luego prosiguió sus estudios universitarios con éxito”.

En 1970, estos compañeros estrenaron el edificio donde está actualmente el colegio General San Martín, ubicado en la Avenida Argentina, para cursar el tercer año de secundario. Y en aquél entonces, “lo único que había ahí era ese edificio (de la escuela) y el ADOS en frente. Luego, muchos años después, hicieron la torre del Periodista. Pero eso era barda. Por eso decimos con Dani que somos parte de la historia de Neuquén y con todos mis compañeros que estuvimos allí”, rememora Irene.

Ya en las nuevas instalaciones, continuaron de tercer año a quinto, y la motivación de los maestros fue determinante para el futuro de aquellos jóvenes estudiantes. “Yo soy Ingeniero Químico y recuerdo a una profesora de química que me motivó a seguir la carrera que seguí” y reflexiona Daniel. “Desde un punto de vista macro, la educación pública tanto primaria, secundaria como universitaria generó excelentes profesionales” explica, no sin detenerse para mencionar con gran cariño a algunos de sus compañeros que son grandes personajes neuquinos como el locutor radial, Rata Graziosi; o Gervasoni, el hijo de uno de los primero oculistas de Neuquén; o uno de los primeros psiquiatras que tuvo la provincia: el Dr. Chevalier.

Así, en nombre del grupo, Irene y Daniel comparten fotos en blaco y negro, impresiones, recuerdos y anécdotas recordando con dulce nostalgia el camino recorrido en todos estos 50 años, camino que los llevó a ser lo que hoy son: como dice Irene, “nosotros empezamos el primer año en 1968. Somos parte de la historia neuquina”.

El paso del tiempo también se toma sus atrevimientos. Cuentan que son más de 60 compañeros y que en cada encuentro también se permiten el momento para enviar abrazos al cielo para Norma Mancilla, Norma Maqueda, Carlos Graziosi y Susana Lamastra, quienes son siempre recordados.

Juntos para siempre

Anécdotas, tienen miles; horas de charlas, mate de por medio, un montón; festejos, por lo menos, uno por año desde que egresaron. Y la pregunta llega sola: ¿Qué es lo que mantiene a todas estas almas unidas después de tantos años? ¿Cómo, después de 50 años y habiendo tomado cada uno su propio camino, aún se reconocen compañeros?

Irene tiene una hermosa teoría: “Fuimos un curso viajero. En tercer año nos organizamos y nos fuimos los dos quintos a San Martín de los Andes. En cuarto año viajamos los dos cursos a Bariloche, y en quinto año a Necochea. Pero algo que nos unió es que fue todo a sangre humana, nuestra, porque ningún papá nos pagaba una cuota sino que nosotros organizábamos lo que se te ocurra”, relata.

Así fueron creando vínculos, mientras vendían sanguchitos, lavaban el auto del vecino o limpiaban vidrieras para juntar la plata de los viajes. Incluso han llegado a organizar un gran evento, como cuando la Municipalidad cortó la Avenida Argentina para que puedan hacer una carrera a beneficio. Y las tertulias en algún boliche de aquella época, también eran una gran oportunidad de recaudar un porcentaje del valor de las entradas. “Estuvimos tres años trabajando”, expresa Irene. Claro. Se trata de compañerismo, de respetarse aun en las diferencias, de construir vínculos fuertes, los que perduran en el tiempo.

Este entusiasta grupo de amigos seguirá celebrando. Ellos seguirán siendo noticia porque es admirable su vínculo y el cariño que los une y reúne cada año.